Calendario de pagos ANSES: ¿Cuándo cobran los jubilados en mayo de 2026?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya tiene definido el esquema de pagos para todos sus beneficiarios en mayo. El calendario estará marcado por el aumento del 3,4% derivado de la movilidad mensual y la liquidación unificada con el bono de refuerzo.

Para evitar confusiones, es fundamental que los jubilados identifiquen en qué grupo se encuentran, ya que el organismo divide las fechas según el monto del haber percibido.

Al ser un calendario ajustado por la terminación del DNI, conocer la fecha exacta de cobro permite a los adultos mayores planificar sus gastos y evitar traslados innecesarios antes de que los fondos estén efectivamente depositados.

Cuándo cobran los jubilados con haberes que no superan la mínima





Este grupo será el primero en percibir el aumento y el bono de $70.000. Los pagos comienzan junto con la liquidación de las Pensiones No Contributivas.

DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo.

DNI terminados en 1: martes 12 de mayo.

DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo.

DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo.

DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo.

DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo.

DNI terminados en 6: martes 19 de mayo.

DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo.

DNI terminados en 8: jueves 21 de mayo.

DNI terminados en 9: viernes 22 de mayo.

¿Cuándo cobran los jubilados en mayo?

Jubilados con haberes superiores a la mínima: ¿En qué fechas reciben su haber?





Quienes perciben ingresos por encima del haber básico cobrarán en la última semana del mes. El calendario procesa dos terminaciones de documento por jornada para agilizar el cierre del mes previsional.

DNI terminados en 0 y 1: martes 26 de mayo.

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 27 de mayo.

DNI terminados en 4 y 5: jueves 28 de mayo.

DNI terminados en 6 y 7: viernes 29 de mayo.

DNI terminados en 8 y 9: lunes 1 de junio.

¿Qué conceptos se acreditan en la fecha de cobro?





Al acercarse al cajero o revisar la banca móvil el día asignado, los beneficiarios encontrarán su haber mensual con el incremento ya aplicado. Además, para quienes cobran la mínima, se incluirá de forma automática el refuerzo previsional.

El dinero estará disponible para su uso desde la primera hora del día indicado en el cronograma. Ante cualquier consulta adicional sobre montos específicos o descuentos, se recomienda ingresar a la sección "Mis asignaciones" dentro de la aplicación Mi ANSES con la Clave de la Seguridad Social.