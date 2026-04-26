Nuevo calendario de pagos para jubilados: ¿En qué fechas recibirían sus haberes con aumento y bono en mayo?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) organizó el calendario de pagos correspondiente a mayo para jubilados, quienes percibirán sus haberes actualizados con un nuevo aumento.

De acuerdo con lo informado por ANSES, tanto los beneficiarios que cobran la jubilación mínima como aquellos que perciben haberes superiores deberán prestar atención a las fechas, ya que el esquema de pagos sufrirá modificaciones.

Esto se debe a la presencia de dos feriados nacionales durante el mes, lo que impacta directamente en la actividad bancaria y, en consecuencia, en la acreditación de los haberes.

Cómo queda el calendario de pagos de mayo para jubilados

Como ocurre todos los meses, el primer grupo en cobrar será el de jubilados que perciben el haber mínimo. Este segmento recibirá el aumento correspondiente y el bono de $70.000. Además, el inicio del cronograma coincide con el pago de las Pensiones No Contributivas.

Las fechas estimadas para jubilados de la mínima son:

DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo.

DNI terminados en 1: martes 12 de mayo.

DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo.

DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo.

DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo.

DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo.

DNI terminados en 6: martes 19 de mayo.

DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo.

DNI terminados en 8: jueves 21 de mayo.

DNI terminados en 9: viernes 22 de mayo.

Por su parte, quienes perciben haberes superiores al mínimo cobrarán en la última semana del mes. En este caso, el calendario agrupa dos terminaciones de DNI por jornada para agilizar el proceso de pagos:

DNI terminados en 0 y 1: martes 26 de mayo.

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 27 de mayo.

DNI terminados en 4 y 5: jueves 28 de mayo.

DNI terminados en 6 y 7: viernes 29 de mayo.

DNI terminados en 8 y 9: lunes 1 de junio.

Cabe destacar que este cronograma es estimado y podría sufrir modificaciones en los próximos días, ya que ANSES aún debe oficializar las fechas definitivas.

El calendario de pagos de mayo tendrá dos feriados nacionales en el medio, por lo que ANSES recomienda a sus beneficiarios estar atentos a las fechas de cobro, que se pueden consultar a través de Mi ANSES.

Cómo consultar montos y fechas de cobro de manera online

Los jubilados y pensionados pueden acceder a la información actualizada sobre sus haberes, fechas de cobro y recibos de pago a través de la plataforma digital del organismo. Para ello, deben seguir estos pasos:

Ingresar al sitio oficial de ANSES y acceder a la sección "Mi ANSES".

Iniciar sesión con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Seleccionar la opción "Jubilaciones y pensiones".

Elegir el mes y el año del recibo que se desea consultar.

Descargar o imprimir el comprobante, disponible desde el inicio del calendario de pagos de cada período.





¿Cuáles son los montos estimados de las jubilaciones y pensiones para mayo?

Jubilación mínima: rondaría los $393.250. En caso de mantenerse el bono de $70.000, el total a cobrar ascendería a $463.250.

Jubilación máxima: alcanzaría aproximadamente los $2.646.200.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): se ubicaría cerca de $314.600. Con el bono, llegaría a $384.600.

Pensiones No Contributivas (PNC): rondarían los $275.275. Con el refuerzo, el monto alcanzaría los $345.275.

Pensión para madres de siete hijos: equivalente a la jubilación mínima, se ubicaría en $393.250 y, con el bono, alcanzaría los $463.250.



