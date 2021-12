A menos de un mes de haber protagonizado una de las grandes sorpresas en las elecciones legislativas, los diputados del frente La Libertad Avanza prestaron juramento este martes en el Congreso. Javier Milei y Victoria Villarruel participaron de la sesión preparatoria encabezada por Sergio Massa. Y en el caso de la abogada, fue con palabras polémicas y el repudio de otros legisladores.

Esto se debe a que Villarruel juró en su cargo por "las víctimas del terrorismo", en línea con el discurso negacionista que había mostrado durante la campaña electoral. Poco después, la diputada recibió silbidos por parte de sus compañeros de recinto, que cuestionaros sus dichos en referencia a la dictadura militar que la Argentina vivió entre marzo de 1976 y diciembre de 1983.

Por su parte, Paula Oliveto y Ricardo López Murphy, los diputados nacionales electos de Juntos por el Cambio, eligieron el silencio ante esas palabras de Villarruel. El ex ministro de Economía, pocos segundos después de los silbidos, juró "por la libertad y la república".

Hija de un ex combatiente de Malvinas que admitió "haber intervenido en la lucha antisubersiva, tanto en el ámbito urbano como rural", Villarruel preside el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv). También es autora del libro 'Los llaman jóvenes idealistas' y coautora de Los otros muertos: víctimas civiles del terrorismo guerrillero de los '70'.

A diferencia de Villarruel, Milei eligió como forma de jura "por Dios, por la patria y los santos evangelios", y no emitió ninguna de sus afirmaciones libertarias que lo habían caracterizado durante la campaña.

Los bloques de Milei y Espert estarán separados en Diputados

Antes de la sesión preparatoria en el Congreso, el economista ratificó que conformará un bloque separado del que integrará José Luis Espert (Avanza Libertad) porque, a pesar de tener "un montón de cosas en común", también tienen "diferencias". Si bien se preveía que por su proximidad ideológica armarían una bancada conjunta, finalmente Milei descartó esa posibilidad.

"En principio somos bloques separados. Eso no quiere decir que no tengamos un montón de cosas en común, pero también tenemos nuestras diferencias. José Luis es un liberal clásico, yo soy un liberal minarquista, entonces en algunos puntos no estamos de acuerdo", señaló Milei en declaraciones televisivas.

"En la mayor parte de las cosas vamos a estar de acuerdo, pero no por eso tendríamos que quedar aglutinados en una suerte de colectivo cuando nosotros somos campeones del individualismo", agregó el líder del frente La Libertad Avanza.