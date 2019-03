Por Damián Juárez

La que pasó no fue una semana más en el ajedrez político que se despliega de cara a las presidenciales. El viaje de Cristina y el lanzamiento de Daniel Scioli hizo alentar especulaciones, mientras en la oposición crece la figura de Roberto Lavagna y Cambiemos intenta que su tropa esté ordenada.

En el ámbito opositor, el viaje de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner a Cuba, además de expresiones de su círculo cercano sobre la necesidad de "unidad", hicieron resurgir rumores de que no se presente en octubre.

Aunque esto no pasa de ser una especulación, considerando que la ex Presidenta sigue manteniendo buenos niveles en las encuestas.

Algunos leyeron el lanzamiento de Scioli, en este sentido, como una señal de que CFK no competirá y se abre el abanico para ver quién puede ser el candidato.

El tiempo dirá. Cristina siempre jugó al misterio hasta el último momento y esta vez no será la excepción.

Massismo

También fue una semana movida en otros sectores de la oposición. Massa les sigue diciendo a los suyos que no se baja de la carrera presidencial, pese a la irrupción con fuerza en su propio espacio del ex ministro de Economía Roberto Lavagna, coqueteando con Marcelo Tinelli y con el "círculo rojo". Lavagna ya avisó que no está dispuesto a disputar una eventual candidatura en internas, por lo cual si Massa tampoco se baja, nadie sabe cómo se resolverá la cuestión.

Mucho se especuló, como ya consignó Crónica, con que Massa podría cambiar de distrito para disputar la provincia de Buenos Aires, pero el tigrense sigue asegurando que su destino es la Casa Rosada.

Hablando de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof y Verónica Magario, además de Martín Insaurralde, son tres peronistas que comenzaron a todo vapor a caminar el Conurbano. Todos esperan la bendición de Cristina, pero la realidad es que irá como candidato quien mejor mida.

Unidad amarilla

Los peronistas que finalmente jueguen en provincia tendrán enfrente a María Eugenia Vidal, quien, junto con Macri, está muy ocupada en la estrategia en la provincia, y mantiene reuniones constantes con los 69 intendentes bonaerenses de Cambiemos.

El viernes pasado los invitaron a almorzar en Olivos, donde el Presidente tuvo que escuchar algunos reclamos de jefes comunales radicales sobre la dura situación económica.

Ayer sábado, la propia Vidal se reunió con los denominados "sin tierra", los candidatos de Cambiemos para los distritos donde gobierna el peronismo.

Macri pidió abroquelar a su propia tropa frente al resultado de Neuquén, donde Cambiemos quedó tercero, la derrota de Carlos Mac Allister en la interna de La Pampa y el quiebre de la coalición de gobierno en Córdoba, donde Ramón Mestre y Mario Negri competirán en dos listas separadas, pero ninguno representando formalmente a Cambiemos.

Esta realidad, además del hecho de que 16 provincias elegirán gobernador de forma separada a las elecciones nacionales, encendió las alarmas en Casa de Gobierno, donde, si bien sigue reinando el optimismo, se toman medidas para evitar nuevas fugas y cruces internos dentro de Cambiemos.

La economía no da buenas noticias y por lo tanto -piensan en La Rosada- es importante tener el frente político unido y sin fisuras.