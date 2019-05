La Cámara Federal porteña procesó este jueves por instigación a cometer el delito de falso testimonio a Santiago Viola, el abogado que presentó un testigo trucho con el objetivo de lograr el apartamiento del juez Sebastián Casanello de la causa por lavado de dinero contra Lázaro Báez.



La decisión fue adoptada por la sala I del tribunal de apelaciones que revocó así una falta de mérito dictada por el juez del caso, Luis Rodríguez, que había sido apelada por Casanello, en calidad de querellante, y por el fiscal Carlos Stornelli.



Con el voto de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, la Cámara responsabilizó a Viola, entonces abogado de uno de los hijos de Báez, de haber instigado a Gabriel Corizzo, que se presentaba como empleado de Anses y militante kirchnerista, a relatar en sede judicial que había visto a Casanello en la Quinta de Olivos.



Las explicaciones vertidas por Viola en relación a cómo conoció a Corizzo no fueron satisfactorias para Bruglia y Bertuzzi que entendieron que hasta el momento "impiden dar crédito a la versión del imputado".



"Viola no dio una convincente explicación acerca de cómo llegó a su conocimiento la existencia del elemento probatorio", sostuvieron los camaristas que, además, hicieron referencia a una contradicción entre el abogado y el testigo trucho en relación a quién inició el contacto. Viola dijo que fue Corizzo quien inició el contacto a través de un llamado a su madre, la también abogada Claudia Balbín, pero no explicó cómo obtuvo Corizzo el teléfono de la entonces codefensora de Leandro Báez.



Para los jueces que votaron por procesar a Viola, el único objetivo que tuvo el testimonio de Corizzo fue el de robustecer la hipótesis de que Casanello estaba direccionando la investigación por lavado de dinero contra Lázaro Báez y no estaba dispuesto a investigar la eventual participación en el delito de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.



El tercer juez de la sala I, Mariano Llorens, votó en dirección contraria a la de sus colegas y sostuvo que "no aparecen elementos que permitan, razonadamente derivar de la conducta de Viola una determinación en el ánimo de los nombrados".



Corrizo, por su parte, ya fue procesado por falso testimonio y su caso junto con el de otro testigo trucho, el chofer Carlos Scozzino, ya fueron elevados a juicio oral y público.



Corizzo y Scozzino se presentaron en octubre 2016 en los tribunales federales de Retiro y declararon como testigos haber visto a Casanello en la residencia presidencial entre septiembre y octubre de 2015, cuando gobernaba Cristina Fernández de Kirchner.