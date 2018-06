El intendente de Paraná, Sergio Varisco, fue procesado en la causa que lo investiga por su presunta vinculación con una organización de narcotráfico, que derivó en múltiples allanamientos en la Municipalidad local y la detención de un concejal y un funcionario municipal, informaron fuentes judiciales.

Este lunes por la mañana, apenas se hizo público el procesamiento de Varisco, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, aseguró en su cuenta oficial de Twitter que “quien se ponga del lado equivocado tendrá su castigo” y agregó que “no existen amigos ni privilegios que nos frenen en nuestro camino hacia una Argentina sin narcotráfico”.

El procesamiento de Varisco fue dictado por el juez federal de Paraná, Leandro Ríos, quien además dictó un embargo de un millón de pesos sobre los bienes del funcionario en concepto de caución real para mantener su excarcelación, dijeron las fuentes.

En la misma resolución, el magistrado procesó con prisión preventiva al concejal Pablo Hernández (Cambiemos) y a la subsecretaria de Seguridad, Griselda Bordeira, quienes se hallaban detenidos desde el 4 de junio último. De esta manera, Hernández continúa alojado en la Unidad Penal Número 6, mientras que Bordeira en la cárcel de mujeres.

"Desde el primer día, el Presidente de la Nación Mauricio Macri instruyó y desde el Ministerio de Seguridad de la Nación tenemos la firme convicción de trabajar sin reparar en el hecho de que alguien integre un partido político u otro”, señaló un comunicado del Ministerio de Seguridad de la Nación.

"En nuestro gobierno no protegemos a nadie, los funcionarios que tengan cualquier tipo de contacto con el narcotráfico dejarán de ser funcionarios para ser narcotraficantes y tendrán su castigo. La única manera de luchar contra este flagelo es no hacer distinciones ni tener ningún tipo de contemplaciones”, agregó la cartera que dirige Bullrich.

La causa que se le sigue al intendente comenzó el 28 de mayo del año pasado, cuando fue detenido Daniel "Tavi" Celis, acusado de comandar una organización narco que aprovechaba sus contactos políticos y policiales para comercializar drogas en la zona. En aquel momento, los investigadores descubrieron que la banda estaba descargando desde una avioneta en Colonia Avellaneda, una pequeña localidad cercana a Paraná, más de trescientos kilos de marihuana, que fueron secuestrados.

"Yo nunca no he comercializado droga; nunca adquirí ni un gramo de cocaína ni un kilo, más aún, no tengo ninguna adicción; no financié ni tuve contacto con ninguna de las personas que se mencionan. No he hablado nada con ellos, no he financiado nada con ellos”, aseveró Varisco en su primera declaración indagatoria ante el juez Ríos. No obstante, luego de la declaración, el magistrado lo imputó como “financiador del transporte y comercialización de estupefacientes” y dispuso que “en virtud de encontrarse en funciones y ejerciendo el cargo de presidente municipal de la Municipalidad de Paraná, lo que conlleva arraigo de carácter institucional en el ejercicio de un cargo unipersonal (?) se mantenga por el momento en el estado de libertad”.

Sin embargo, le prohibió salir del país y también deberá presentarse todos los viernes en el juzgado e informar si tuviera que ausentarse de su domicilio por más de tres días.