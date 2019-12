El titular de la Federación Agraria Argentina (FAA), Carlos Achetoni, se refirió este lunes a la actualización del monto de las retenciones y a la reunión que mantendrá este mismo día la Mesa de Enlace con el presidente Alberto Fernández y pidió que en relación a las nuevas medidas "se considere a los pequeños y medianos productores".

"Vamos a estar con la Mesa de Enlace analizando todo lo que se ha dado este fin de semana y ver las distintas reuniones que tenemos previstas con el gobierno, y en consecuencia ver si podemos encontrar el camino más lógico para disipar la posibilidad de un conflicto que no debería ocurrir", dijo el dirigente en declaraciones a radio Provincia.

Opinó además que esta nueva actualización de las retenciones "está dentro de los parámetros del aumento del dólar, lo que no debió ser es inconsulto. Lo que nos molesta particularmente a los pequeños y medianos productores es que se cobre lo mismo que a cualquier actividad con alta demanda de mano de obra".

En ese sentido, aseguró que "esto ha generado un revuelo bárbaro porque es el sector que menos espalda tiene". "Lo que más preocupa es que lo que dijo el presidente Alberto Fernández en su asunción no se condice con la forma; anunciar esto un viernes a la noche sin consultar, eso nos deja menos margen de maniobra a los que estamos en la actividad gremial", expresó.

Por último, indicó que "nos veníamos reuniendo y no nos habían dicho nada sobre este tema de las retenciones". "No tenemos problema en el aumento pero si en que nos traten a todos por igual, nuestros pequeños productores están muy complicados y nadie los atiende", apuntó tras remarcar que su sector "está dispuesto a reunirse y dialogar", pero advirtió que "la forma deja menos margen de maniobra".

EL COMUNICADO

Por su parte, la Federación Agraria de Buenos Aires conformó un comunicado en el que afirma que las retenciones al agro "son un muy mal impuesto" y son "peores cuando no son progresivas ni escalonadas".



"El Gobierno anterior cometió varias irresponsabilidades en materia económica que se evidenciaron durante el mismo periodo presidencial. El retorno al cepo y las retenciones son un clarísimo ejemplo", destacó en un comunicado.

En el mismo se remarcó además que "el Gobierno actual, al intentar adecuar" la medida que se tomó en materia de retenciones agrarias durante la gestión de Mauricio Macri, "magnificó una herramienta de concentración económica y exclusión de los pequeños y medianos productores como son retenciones para todos por igual, sin segmentación".

"Los chacareros bonaerenses venimos de la peor sequía de la historia, y estamos entrando en otra que amenaza con tener de similares características. La provincia no nos otorgó certificados de emergencia, dejándonos solos frente a Afip y a Arba", destacó.



En otro pasaje se indicó que "a esta altura no tenemos un grano, lo que tenemos son deudas, y con particulares, porque el Banco Nación y el Provincia nos dieron la espalda, los intereses son a niveles interplanetarios y las condiciones de los créditos y los arrendamientos nos recuerdan a las que sufrieron nuestros abuelos, los que protagonizaron el Grito de Alcorta".



"Es verdad que hay cosas extraordinarias en el campo. Pero los chacareros, si hay algo que tenemos extraordinario es el precio del gasoil y los fletes, el nivel de la tasa de interés, la inestabilidad en la tierra, los cánones abusivos de semilla, la falta de crédito para renovar herramientas", precisó la FAB.



"No nos vamos a sumar a la politiquería oportunista de platear amenazas e imposiciones a la sombra de banderas patrias ni al gritoneo sobre el "Gasto Público" sin hablar de cantidad y, sobre todo, de calidad", agregó la institución.



Enfatizó que la entidad va a insistir en lo que se solicitó "gobierno tras gobierno" y destacó que se necesitan políticas públicas "que nos traten diferentes a los que somos diferentes". "Necesitamos segmentación en retenciones, progresividad real en el impuesto a las ganancias, bienes personales, inmobiliario, ingresos brutos, tasa vial", agregó



Subrayó también que se necesita "una ley de arrendamiento, limite a los monopolios en materia de semillas, una banca pública protagonista del crédito orientado, dirigido y supervisado".



"Es el momento de debatir una Ley Agrícola que entienda la actividad y a los sujetos que la desarrollamos como una Política de Estado.Necesitamos de un Estado presente en beneficio del bienestar general, encabezando en la lucha contra el desarraigo, la concentración y la expulsión de chacareros", puntualizó.