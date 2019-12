El presidente Alberto Fernández aseguró este domingo que están "dejando en pie las retenciones que existen" a las exportaciones agropecuarias al negar que se hayan aumentado los impuestos a ese sector.

Dijo que se le está quitando "una limitación" que la administración de Mauricio Macri "había puesto cuando el dólar estaba en la mitad de lo que hoy vale", con lo que no hay aumentos en "ninguna retención".

"No están aumentando las retenciones, sino dejar en pie las retenciones que existen, quitando una limitación de 4 pesos por dólar que Macri había impuesto cuando el dólar valía la mitad que hoy", declaró a la radio Mitre.

Fernández también pidió a los dirigentes agropecuarios que "no se inquieten porque las retenciones que hay son las que existen, no son otras".

"Tenemos que entender que todos tenemos que hacer un esfuerzo y el campo también", subrayó.

El mandatario sostuvo que en los últimos meses "toda la Argentina se indexó por la caída de la moneda, salvo las retenciones" y por eso "lo único que se hizo fue actualizar, en términos monetarios, las retenciones que ya existían".

"No estamos fijando nuevas retenciones. Cualquier cosa que se hiciera en ese sentido será objeto de discusión en una mesa de debate", insistió en alusión a un diálogo con entidades y representes de los sectores rurales afectados por la normativa. "Solo tomo una decisión por la situación imperiosa que vivimos", aseguró.

Por otra parte, consultado por el fallo del juez Carlos Villafuerte de San Nicolás, que el último viernes procesó y embargó a los dirigentes de la Mesa de Enalce de 2008 por "entorpecimiento del normal funcionamiento de los transportes de tierra", señaló que es "una prueba más de la locura judicial argentina" y "un disparate por donde se lo mire".

"Procesar a personas por lo que pasó en 2008 es un disparate donde se mire. Tuvieron 11 años para actuar y no lo hicieron. ¿Para qué actúan ahora si no es para disociarnos otra vez?", cuestionó. Fernández señaló que le expresó su solidaridad a Eduardo Buzzi, entonces presidente de Federación Agraria Argentina (FAA), uno de los procesados.

En el fallo judicial también quedaron procesados Mario Llambías, por entonces conductor de las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA); Luciano Miguens, ex presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA); Hugo Luis Biolcati, ex vicepresidente SRA y Fernando Gioino, ex presidente de Coninagro.

"Un hecho atroz"

Fernández también afirmó este domingo que el asalto a una familia de turistas ingleses en el barrio porteño de Puerto Madero, en el que un hombre murió baleado y uno de sus hijos resultó herido, se trató de un "hecho atroz".

"Es algo que no debemos tolerar, debemos ser severos, buscar a los responsables y hacerles pagar lo que han hecho con el rigor de la Justicia, definitivamente es así", consideró sobre el crimen cometido el sábado en la puerta del hotel Faena, donde los visitantes extranjeros fueron asaltados por un grupo de delincuentes que intentó robarles. "No debemos tener dudas de cómo actuar frente a ellos", añadió.

Además remarcó que "el argumento sociológico del por qué del crimen que habla de la desigualdad puede ser tan cierto como que el que delinque tiene que ser castigado y punto". "En eso no tenemos que tener dudas, frente a quien comete un hecho de semejante violencia", aseveró.

En ese sentido, el presidente señaló que espera que "la Policía actúe rápidamente y encuentre a los responsables y que se los juzgue y condene"; al tiempo que puntualizó: "Fue un hecho atroz como muchos hechos que ocurren, porque el delito en Argentina no ha mermado, a pesar de las estadísticas que decía (la ex ministra de Seguridad de la Nación) Patricia Bullrich".

"Yo pido que en este tiempo también los argentinos nos pongamos de pie y seamos inflexibles frente al delito; después, obviamente, cuando la Argentina mejore, la economía se recupere y la igualdad funcione, todo eso va a hacer que el delito caiga", manifestó.

El Presidente indicó que "todo el que está en la calle puede sentirse inseguro con razón" y que aunque él "ahora es un privilegiado", circula "permanentemente por la calle caminando o en el auto".

"En el problema de la inseguridad las principales víctimas son los pobres, los que menos tienen, los que se toman un tren o el colectivo, los que caminan por las calles, los otros andan en un auto, van de un garaje a otro, y el riesgo lo minimizan por esa posibilidad que tienen", subrayó.