A través del decreto 37/2019 publicado el pasado sábado en el Boletín Oficial, el gobierno nacional dejó sin efecto el monto fijo de 4 pesos por dólar a las retenciones, dejó vigente la alícuota del 12% para los granos -excluida la soja, la cual alcanzaría el 30%- y subió los derechos de exportación al 9% para otros productos como la carne, la harina y la leche en polvo, y del 5% para algunas frutas.



Esta medida fue duramente criticada por las entidades que conforman la Mesa de Enlace agropecuaria, que aseguraron no haber sido consultadas al respecto y estimaron un impacto de 1.800 millones de dólares en el sector.



En sus fundamentos, el decreto firmado por el presidente Alberto Fernández aseguró que "teniendo en cuenta la grave situación por la que atraviesan las finanzas públicas, resulta necesaria la adopción de urgentes medidas de carácter fiscal que permitan atender, al menos parcialmente, las erogaciones presupuestarias con recursos genuinos".



Además, el escrito indicó que "es clara la intención del Honorable Congreso de la Nación de dotar al Poder Ejecutivo de herramientas que le permitan adoptar, en forma ágil, medidas de política económica para ejecutar, entre otros objetivos, la política monetaria, cambiaria o de comercio exterior, estabilizar los precios internos y atender las necesidades de las finanzas públicas" y "que la aplicación de derechos de exportación e importación constituye un instrumento esencial de la política económica nacional”.



Por otro lado, la resolución 196/2019 de Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca suspenderá el 16 de diciembre el registro de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE).



Reacciones

El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Daniel Pelegrina, indicó que “cuando estuvimos con el candidato Alberto Fernández, nos convocó al diálogo y nos dijo que, gustaran o no, iban a consultar las medidas. Esto no ha sido consultado”.



Añadió luego que “la medida en sí está aislada de un plan económico integral que aún no se conoce, y tendrá un fuerte impacto negativo sobre el campo, estimado en 1.800 millones de dólares, pero sobre todo en los márgenes de cada productor, que ya se proyectaban muy estrechos ,especialmente de aquellos con largas distancias a puerto y de zonas más difíciles, con creciente impacto de una sequía. Esto se traducirá en un fuerte desincentivo a la producción, la inversión y la creación de empleo futuro”.



Finalmente, cuestionó que “el pedido de ajuste y contribución recae nuevamente sobre los ingresos de los sectores productivos, el campo primero siempre”.



Por su parte, el titular de la Coninagro, Carlos Iannizzotto, sostuvo que la noticia fue poco "halagüeña por el contenido y la forma”, y agregó que "el doctor (Alberto) Fernández se comprometió a que este tipo de cosas las íbamos a conversar primero”. Sin embargo, indicó en declaraciones a radio Milenium que “hay que mantener la calma. Ojalá que esto venga acompañado con otras medidas, porque, si no, es más de lo mismo”.



En la misma línea, el presidente de la Federación Agraria, Carlos Achetoni, consideró que "encontrarnos con esta situación y enterarnos por el Boletín Oficial es algo que no teníamos en órbita. Fernández dijo en campaña que no iba a tomar ninguna medida que no estuviera consensuada".



Asimismo, indicó que en la medida "no se ve ningún tipo de segmentación" y remarcó que "no es lo mismo un productor de 50 a uno de 50.000 hectáreas, ni las distancias a los puertos o las economías extrapampeanas".



Aclaración del jefe de Gabinete



"Acá lo que se hizo fue actualizar el valor de las retenciones que se habían fijado en 4 pesos. Las retenciones tenían una parte móvil y otra fija. Así lo estableció el ex presidente Mauricio Macri y así está hoy el régimen. Eso no se tocó", aseguró el último domingo el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.



En ese sentido, el funcionario explicó que "lo que se hizo es actualizar el monto fijo, que era un componente de esas retenciones. Cuando Macri estableció este sistema, para la soja era 18% de retenciones móviles, más un 12% fijo al dólar de ese momento ($36), con un tope máximo de 4 pesos. Lo que dijimos es: pasaste de un dólar de 36 a uno de 63, modifiquemos ese tope. Obviamente se actualizan los valores, pero no se modificó el régimen de retenciones. Si lo hiciéramos, lógicamente vamos a estar convocando a las entidades".



En declaraciones a la prensa, Cafiero añadió que "lo que está previsto es ir convocando a los sectores a este ámbito de acuerdo para evaluar cuál es el mejor régimen exportador de la Argentina. Nosotros necesitamos traer dólares. Nuestro programa se define en parte en la idea de mejorar el perfil exportador del país. No buscamos ningún régimen prohibitivo ni mucho menos, pero sí que se adecue a las necesidades que tiene el resto de la Argentina".