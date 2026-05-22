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Viernes, 22 de mayo de 2026

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GESTIÓN

Javier Milei confirmó que apunta a llevar a cero las retenciones en un eventual segundo mandato

El jefe de Estado validó la proyección mediante sus canales digitales y ratificó el cronograma de reducciones graduales iniciado para el agro.

 El presidente Javier Milei ratificó de forma pública que, ante el escenario de una eventual reelección presidencial, el objetivo central de su administración económica es eliminar de manera definitiva los derechos de exportación

La confirmación del primer mandatario se produjo mediante una interacción en su cuenta personal de la plataforma digital X, donde validó las proyecciones de analistas privados respecto al rumbo de la política fiscal para el sector agropecuario. 

El pronunciamiento del jefe de Estado se dio en respuesta a un análisis técnico difundido por el economista Fernando Marull, quien pormenorizó la evolución histórica de las alícuotas impositivas aplicadas al comercio exterior desde la gestión de Néstor Kirchner hasta el período contemporáneo. 

En ese contexto, referentes del ámbito académico y de centros de investigación económica convalidaron la viabilidad del esquema de reformas proyectado para el mediano plazo en el territorio nacional.

Cronograma de reducciones graduales

El anuncio de la meta de largo plazo se acopla a las medidas de alivio fiscal que el Poder Ejecutivo nacional oficializó durante una disertación en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires

En dicho ámbito, la conducción económica dispuso una baja inmediata en los gravámenes que pesan sobre tres de los principales complejos granarios del país: el trigo, la cebada y la soja.

Para el caso del trigo y la cebada, la tasa impositiva experimentará un retroceso que la posicionará en el 5,5% a partir del próximo mes de junio, descendiendo desde el 7,5% vigente. 

En lo que respecta al complejo sojero, la flexibilización tributaria comenzará a regir desde enero del año venidero, quedando la velocidad de la descompresión supeditada al comportamiento y la solidez de la recaudación fiscal del Estado.

Proyecciones legislativas y fiscales

La estrategia delineada por la administración de La Libertad Avanza contempla un sendero de previsibilidad para los productores de las distintas regiones agrícolas. 

De acuerdo con lo expresado por las máximas autoridades, el diseño técnico prevé reducciones sistemáticas en las alícuotas que se sostendrán en el tiempo, buscando incentivar la inversión y la liquidación de divisas de la cosecha gruesa.

Esa es la idea", aseveró Javier Milei al convalidar los dichos del director de la Fundación Libertad y Progreso, Agustín Etchebarne, quien había afirmado que en un hipotético segundo período gubernamental la carga tributaria aduanera de los subproductos agrícolas desaparecería por completo.

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