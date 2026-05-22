Javier Milei firmó el envío de un nuevo paquete normativo al Congreso

El presidente Javier Milei suscribió este viernes el despacho hacia el Poder Legislativo de un conjunto de cuatro proyectos de ley clave que abarcan reformas en materia económica, regulatoria e institucional.

El anuncio, formalizado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a través de canales digitales, representa la estrategia de la Casa Rosada para retomar la iniciativa parlamentaria tras las jornadas signadas por tensiones políticas internas en la cúpula gubernamental.

El bloque legislativo seleccionado por el Ejecutivo se concentró en cuatro propuestas específicas: el denominado Súper RIGI, la regulación de la actividad de lobby, modificaciones al régimen de etiquetado frontal de alimentos y una normativa de prevención contra la ludopatía digital.

El resto de las reformas que se diseñan en las oficinas de Balcarce 50 permanecen bajo auditoría de los equipos técnicos y políticos de la administración central.

Incentivos fiscales para sectores de nueva generación

El proyecto de mayor peso en la agenda económica del oficialismo es el Súper RIGI, el cual busca profundizar las ventajas que ofrece el actual Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones.

La propuesta técnica tiene como norte la atracción de capitales de gran escala para áreas que el Palacio de Hacienda califica de nueva generación, abarcando centros de datos, inteligencia artificial, vehículos eléctricos, energía nuclear, defensa y las cadenas de valor del litio, el cobre y el uranio.

La arquitectura financiera de la norma fue anticipada por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien precisó las ventajas tributarias que se ofrecerán a los inversores que se radiquen en el territorio nacional:"El esquema prevé una alícuota de Ganancias del 15%, contra el 25% del RIGI vigente, además de una amortización acelerada del 60% el primer año, 20% el segundo y 20% el tercero", detalló el titular de la cartera económica, confirmando además que los derechos de exportación se posicionarán en cero desde el inicio del ciclo operativo.

Transparencia institucional y adecuación comercial

En el plano de las reformas institucionales, la denominada ley de lobby tiene por objeto instrumentar un marco regulatorio de transparencia para la gestión de intereses particulares ante los organismos del Estado.

La normativa establecerá pautas para el registro de audiencias y encuentros entre funcionarios públicos, legisladores y representantes de cámaras empresarias u organizaciones de la sociedad civil que participen de los debates en torno al diseño de políticas de Estado.

Por otra parte, la modificación de la Ley de Etiquetado Frontal plantea una discusión de alta sensibilidad con los sectores sanitarios y la industria alimentaria.

La propuesta gubernamental apunta a modificar la obligatoriedad de los sellos de advertencia negros por excesos de componentes bajo el fundamento de achicar costos regulatorios y unificar los criterios con los vigentes a nivel regional en el Mercosur.

Regulación de plataformas de juego virtual

El último componente del paquete normativo aborda la problemática de la ludopatía, con especial foco en el control de las apuestas online entre la población adolescente.

El texto impulsado por el Gobierno responde al crecimiento exponencial de las plataformas digitales de juego y la difusión de publicidad en redes sociales, buscando ordenar el marco legal de acceso a dichos sistemas de entretenimiento.

Con este envío, la Jefatura de Gabinete abre una nueva etapa de negociaciones políticas con los bloques legislativos dialoguistas y los gobernadores de las provincias.