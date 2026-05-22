El campo celebró la baja de retenciones anunciada por Milei: "Va en el camino correcto"

El campo celebró que el presidente Javier Milei anunciara una reducción en los derechos de exportación para el trigo, la cebada y la soja, durante su discurso en el acto por el 172° aniversario de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

"Todo lo que sea baja de retenciones va en el camino correcto", resaltó el presidente de la Bolsa de Cereales, Ricardo Marra. Consideró que "la medida podría estimular una mayor producción de trigo, especialmente en un contexto donde la entidad había proyectado una caída del 20% en la superficie respecto de la campaña récord anterior".

La medida responde a la necesidad de estimular la producción y la inversión en el sector rural.

El anuncio, realizado el pasado jueves, establece un cronograma de bajas impositivas que comenzará a aplicarse de manera formal a partir de junio, con el objetivo de aliviar la carga fiscal del sector agropecuario ante el encarecimiento de los costos de producción.

Según lo expuesto por el mandatario, las alícuotas para el trigo y la cebada disminuirán del 7,5% al 5,5% a partir de junio de 2026. Por su parte, el esquema para la soja contempla una reducción progresiva que iniciará en enero de 2027, con recortes mensuales de entre un cuarto y medio punto porcentual hasta el 2028, condicionado a la evolución de la recaudación fiscal del Estado nacional.

De acuerdo con el Ejecutivo, la medida responde a la necesidad de estimular la producción y la inversión en el sector rural, el cual viene registrando niveles de cosecha históricos pero enfrenta dificultades por el aumento internacional en el precio de los combustibles y los fertilizantes.

En el comunicado oficial también se informó sobre un esquema de retenciones cero para el sector industrial que se aplicará desde julio de 2026 hasta junio de 2027. Esta quita total de derechos de exportación beneficiará temporalmente a la industria automotriz, a la industria petroquímica y al rubro de maquinarias, según los lineamientos de la política de desregulación económica que coordina el Ministerio de Economía.