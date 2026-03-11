Patricia Bullrich recorrió Expoagro y reiteró la promesa de bajar "lo más que podamos" las retenciones al campo

En su paso por Expoagro, la tradicional muestra agroindustrial que se realiza cada año en la localidad bonaerense de San Nicolas, la exministra y jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, reiteró la promesa de bajar "lo más que podamos" las retenciones al campo.

Como cada año, la exministra de Seguridad asistió a Expoagro. En este miércoles llegó acompañada por una delegación de 8 senadores de La Libertad Avanza, la bancada que comanda en el Congreso Nacional.

"Tenemos un compromiso especial con el campo, el Gobierno ya ha hecho varias bajas de retenciones, que es un impuesto totalmente regresivo", sostuvo la integrante de la mesa política del presidente de la Nación Javier Milei.

Patricia Bullrich visitó Expoagro junto a otros senadores de LLA

"Vamos a bajarlas lo más que podamos mientras mantengamos el superávit, que es lo que le da estabilidad al país", ratificó Bullrich en diálogo con la prensa.

La senadora recorrió los stands junto a otros dirigentes violetas, como los legisladores Joaquín Benegas Lynch, Carmen Rivero, Bartolomé Abdala y María Orozco, entre otros.

Muestra Expoagro en San Nicolás, provincia de Buenos Aires.

Consultada por el fuerte discurso del Presidente en Nueva York sobre los empresarios industriales, opinó: "Si uno ve toda la industria que hay alrededor del campo, la cantidad de camionetas y tractores que se venden, yo diría que todos están contentos".

Ante los empresarios de la agroindustria, Bullrich destacó la reforma laboral y del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), que benefician de manera directa a los productores agropecuarios.

"Las retenciones son un impuesto regresivo, queremos bajarlas siempre lo más posible", insistió Bullrich, quien lució un sombrero para cubrirse del sol que compró en el hotel Llao Llao, según compartió.