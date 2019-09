El presidente del Banco Central ( BCRA), Guido Sandleris, advirtió esta tarde en conferencia de prensa que "no es normal que una elecciones produzca esta variaciones en el tipo de cambio" y aseguró que "sin consensos políticos es imposible el éxito económico".

Tras las medidas anunciadas por la principal entidad financiera del país, destinadas a proteger la estabilidad cambiaria y a los ahorristas, Sandleris especificó ante los medios cómo funciona el nuevo control de cambios y divisas establecido por el DNU N°596.

"Hasta antes de las PASO, la inflación tenía los valores que esperábamos", confesó el presidente del BCRA. Sin embargo, aseguró que desde el oficialismo "sabemos que ahora eso no sucederá". Razón por la cual, explicó que en conjunto con el Ministerio de Hacienda, dirigido por el flamante ministro Hernán Lacunza, "creamos un paraguas cambiario que ayuda a que tengamos que usar menos reservas".

Sandleris resaltó que las nuevas medidas "no afectan al comercio exterior", que se "se podrán comprar hasta U$S 10 mil" y que "no hay ninguna restricción para el pago de importaciones". "Estas medidas no afectan nuestra política monetaria. El objetivo es proteger a los ahorristas y no afectar a la gente", afirmó la autoridad de la entidad.

Por otra parte, Sandleirs indicó que "a pesar de la volatilidad de las últimas semanas, el sistema financiero está sólido" y que "el número de reservas es elevado".

El presidente de la entidad financiera buscó tranquilizar a la sociedad y anunció: "se mantiene la plena libertad para extraer pesos y dólares". Luego, reiteró: "todos pueden ir al banco y retirar sus depósitos cuando quieran, no hay problema con eso".

Además, se refirió a las metas establecidas para la economía argentina por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Si bien admitió ante los presentes que desde el gobierno "no cumplimos con la meta de agosto", expresó que "las metas que son obligatorias son las metas trimestrales, por eso la que importa es la de septiembre".

Finalmente, se manifestó sobre la situación financiera actual: "la intervención del Banco Central hoy fue nula" y "los fondos comunes de inversión están funcionando con normalidad", afirmó Sandleris. De todas formas, advirtió que "en agosto va a subir la inflación".

"Me parece que los temores se van a ir disipando a lo largo de los próximos días", concluyó el presidente del Banco Central.