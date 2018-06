Estaba previsto que los representantes del Gobierno se reúnan con los dirigentes sindicales de la CGT para frenar el paro general que la cúpula de la central obrera amenazaba con llevar a cabo. Sin embargo, se suspendió el encuentro y se anunciarían medidas de fuerzas en conjunto con la CTA.



Entro los principales reclamos, la CGT comandada por Hugo Moyano, exigía una norma que evite los despidos y suspensiones en el sector público y privado por los próximos seis meses, la reapertura de paritarias y que no se trate el proyecto de reforma laboral.



La reunión estaba prevista en el Ministerio de Trabajo donde los sindicalistas iban a pedir las respuestas.



Uno de los integrantes de la central obrera, Carlos Acuña, había dicho: "Si no tenemos respuesta positiva, el consejo directivo por unanimidad quiere el paro".



Se espera que a las 17 horas, la cúpula de la central obrera se reuna en la sede de la calle Azopardo para analizar como se llevarán a cabo las medidas de fuerza. La semana pasada habían advertido que si no obtenían respuestas positivas, habría paro general.



Por su parte, la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich había desafiado a Moyano para que "no impida la circulación" porque "no está permitido" y que "haga un paro de otra manera para ver si realmente tiene tanta fuerza como dice tener".