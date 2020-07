El juez federal Rodolfo Canicoba Corral presentó el lunes su renuncia al cargo y la envió al Ministerio de Justicia de la Nación. La fecha de la dimisión será el próximo 29 de julio, día en que el magistrado cumplirá 75 años, edad considerada tope para el ejercicio de esa función, a excepción de los casos en que el Senado resuelve permitir la continuidad. De esta manera, quedarán vacantes los juzgados federales 6 y 12. En este último es subrogante en reemplazo del ahora integrante de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires Sergio Torres.

Al arrancar 2020 había tres jueces federales que permanecían en sus cargos desde el gobierno de Carlos Menem, pero con la muerte de Claudio Bonadio en febrero y ahora esta dimisión, solo quedará al frente de su juzgado María Servini, quien este año cumple 3 décadas en el cargo.De todas maneras, Canicoba Corral -quien fuera nombrado en 1993 y fue indicado por Domingo Cavallo como integrante de la famosa "servilleta" de Carlos Corach- aclaró que "hasta que me acepten la renuncia sigo siendo juez y no puedo abandonar mi cargo hasta que me acepten la renuncia".

En Comodoro Py, hasta el último día de trabajo

Más allá de si la renuncia se concreta efectivamente en dos semanas, el magistrado está decidido a trabajar en su despacho de Comodoro Py hasta el último día. El lunes le puso fecha a las indagatorias contra dos funcionarios de la gestión anterior acusados de haber favorecido a empresas del ex presidente Mauricio Macri en la causa de los peajes: el ex responsable de Vialidad Javier Iguacel y el ex procurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías para el jueves y el viernes próximos, respectivamente.

En declaraciones radiales, Canicoba Corral confirmó este martes que "presenté la renuncia porque lo manda la Constitución, los jueces tienen que presentar su renuncia a los75 años".No obstante, aclaró que "la Corte varió la jurisprudencia, antes los jueces nombrados antes no teníamos que jubilarnos a los 75 años".

.

Otra de las causas que tiene a cargo actualmente es la del atentado a la AMIA, hecho del que este sábado se cumplirán 26 años. Consultado al respecto por radio El Destape, Canicoba Corral aseguró que "la causa AMIA es parte de la campaña de difamación y desprestigio de varios medios; algunos dijeron que la Cámara me dijo a mí que me dedicara a la causa AMIA y todos saben que esa investigación la tiene delegada la UFI AMIA". Añadió que "dijeron que la Cámara me había ordenado en términos duros que avance en la causa AMIA y es falso, ni me menciona". Asimismo, se quejó de que "los medios hegemónicos editan y no dicen que la declaración de delito de lesa humanidad de la AMIA la dictó mi juzgado".

También se refirió al Memorándum con Irán, que generó gran polémica a partir de la denuncia del fiscal Alberto Nisman contra el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, sobre la posibilidad de que se bajaran las alertas rojas contra los iraníes acusados de la autoría intelectual del atentado a la AMIA. "Yo resolví que el Memorandum con Irán no era inconstitucional, que no era una cuestión de amparo y aclaré que el único que podía pedir las bajas de las alertas rojas era yo", expuso.

Al ser consultado sobre las actividades de inteligencia vinculadas con investigaciones judiciales, el juez aseveró que "la SIDE en su momento tuvo una importante actividad con la inteligencia criminal, sobretodo en secuestros extorsivos". Aseguró que "sobre mí la SIDE no tenía poder ni tuve una relación especial, a pesar de que me critican haber sobreseido a Gustavo Arribas", en la causa que investigaba un posible involucramiento del ex jefe de los espías con la megacausa Lava Jato, sobre corrupción en Brasil.

Acotó que "no tengo causas raras autorizando pinchaduras de teléfonos". Posteriormente, manifestó que "los agentes de inteligencia no se retiran nunca" y que "cuando se hace uso de información secreta y reservada y se la suministra a determinadas personas para que operen son tareas de inteligencia". En esa misma línea, profundizó al señalar que "algunos medios recibían información secreta del macrismo y operaban con eso; esos medios han tenido contacto con agencias gubernamentales y uso de la facultad de entrar a determinados organismos con información secreta".

En cuanto a la controvertida "doctrina Irurzun", que años atrás facilitó las prisiones preventivas de ex funcionarios del kirchnersmo y algunos empresarios, opinó que "no es correcta, yo nunca la apliqué, tampoco en la causa de las autopistas, que estamos instruyendo ahora".

Denuncias en el Consejo de la Magistratura

Cabe señalar que el magistrado saliente tiene varias denuncias abiertas en el Consejo de la Magistratura de la Nación vinculadas a la evolución de su patrimonio y su desempeño en causas judiciales. Sobre esto, Canocoba Corral señaló que "no hay pedido un solo juicio político en mi contra". Una vez concretada su renuncia, los expedientes en ese organismo deberán cerrarse.

"Estoy hastiado de los últimos cuatro años de la erosión permanente de los medios hegemónicos de aquellas personas que no les caemos simpáticos. Los medios dicen que me voy al borde del juicio político, lo cual es falso y me voy a dedicar a demandar a esta gente", remató Canicoba Corral.