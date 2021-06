El presidente de Laboratorios Richmond, Marcelo Figueiras, dio detalles sobre la capacidad de la empresa para producir la vacuna Sputnik V en su planta de Pilar. "Desde esta semana, ya que llega el principio activo, vamos a empezar a fabricar 500.000 dosis por semana. Y podemos llegar a fabricar cinco millones una vez que alcancemos el ritmo y se completen los envíos que nos han prometido", aseguró el empresario.

Luego de la presentación del representante de Pfizer, Figueiras fue el segundo expositor en la sesión informativa que se realiza en el Congreso de la Nación, donde un grupo de diputados presentó preguntas sobre la fabricación, entrega y contratos de las vacunas contra el coronavirus. En ese sentido, el ejecutivo señaló que Laboratorios Richmond tiene "un contrato exclusivo con el Fondo Ruso de Inversión y con el Instituto Gamaleya".

El origen del vínculo con Rusia

De esta manera, Figueiras respondió las incógnitas de las diputadas de Juntos por el Cambio, Carmen Polledo y Carla Carrizo, tras aclarar que la firma que preside "no forma parte" ni cuenta con "conocimiento del contrato del Estado Nacional con Rusia". "Sólo nos encarga la fabricación para la fase final del proceso productivo, que hacemos por cuenta y orden de ellos", remarcó.

Al ser consultado sobre las declaraciones realizadas tiempo atrás por el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, el empresario explicó cómo se vinculó Richmond con Rusia: "Accedimos (al contacto) mediante el laboratorio Hetero. A través de nuestros socios nos invitaron a participar y creímos conveniente aportar nuestra capacidad técnica y científica".

"No hemos recibido por parte del gobierno nacional ninguna indicación de que nosotros podíamos o no fabricar la vacuna", comentó Figueiras. Y luego continuó: "No puedo hablar por el señor ministro, seguramente estimo que fueron por sus ganas de empujar proyectos e ir adelante. No puedo asegurar qué quiso decir porque no lo escuché. Lo enmarco en esta buena noticia que trae este proyecto, que necesita del encolumnamiento de todo el sector político y empresarial detrás de este proyecto".

Además, Figueiras destacó la importancia de desarrollar la vacuna Sputnik V en el país. "Quedó demostrada la diferencia entre los países que producen y los que no producen las vacunas respecto al acceso. Los países que producen vacunas, vacunan; los que no, esperan. Y sólo por este proyecto significa que dejaríamos de pagar 10 millones de dólares de derechos de exportación", resaltó.

En tanto, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, anticipó que la próxima semana habrá una reunión del mismo tenor con otros representantes de laboratorios, que seguramente serán los referentes diplomáticos de Rusia y de China, productores de las vacunas Sputnik V y Sinopharm que se aplican en la Argentina.