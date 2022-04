En la última semana, el dólar blue tuvo una impactante escalada, que lo llevó de estar a $190 a posicionarse en $212, 50 para la venta, valor que tuvo una leve baja durante la jornada de este miércoles y lo dejó en $211.

Sin embargo, el nivel del paralelo sigue a un nivel muy alto, que si bien aún no alcanzó los mayores niveles históricos, generó gran precupación por la suba de $7 que tuvo el martes, que fue la escalada nominal diaria más alta desde diciembre de 2020.

Cronica.com.ar dialogó con especialistas sobre el tema, para analizar cuáles son los factores que llevaron a este incremento y cómo puede impactar en la economía diaria de los argentinos.

Sobre este tema, Nicolás Pertierra, economista jefe del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (CESO), sostuvo a este portal que "una aceleración inflacionaria y es difícil competir tasas en pesos contra la inflación", acompañada de "una presión estructural a la dolarización".

"Yo no lo veo para preocuparse, pero la noticia se da cuando viene subiendo el blue y no cuando vino bajando durante tantos meses", resaltó el economista.

Al respecto, consideró que "en este contexto, el Banco Central tampoco está interviniendo con muchas herramientas", al no intervenir sobre variables que impulsan a la suba como "el dólar bolsa o el contado con liqui".

A diferencia de lo que ocurrió con el blue, el dólar contado con liquidación (CCL) AL30, una alternativa que ofrece el mercado para girar los dólares fuera de la Argentina, alcanza los $215,25 y subió $1.

Por su parte, el dólar bolsa o MEP, que consiste en la compra de bonos en pesos y su posterior venta en dólares, tuvo un alza de $2.

“Puede seguir subiendo el dólar porque el Central no está interviniendo en el Mep y en el contado con liqui. Ahí depende de que entren dólares de afuera", resaltó.

Por este motivo, en relación a los precios de los productos, Pertierra fue optimista para lo que viene y apuntó que en mayo la inflación "ya no se va a mantener en los niveles de 6 o 7 por ciento porque no se ve una suba fuerte de precios internacionales", por lo cual "no tendría que impactar".

En torno a los motivos de la disparada del dólar, por otra parte, el economista Fabían Medina consideró que la suba del dólar viene atada al proyecto de ley del Gobierno para gravar la renta inesperada de algunos sectores ante la suba de precios internacionales causada por la guerra entre Rusia y Ucrania.

"Entre el lunes y martes hubo compra de 5 mil millones de pesos en bonos en ley argentina y extranjera. Esto hizo que se disparara el dólar bolsa y el dólar contado con liquidación. Es un ataque financiero para no pagar un impuesto que dicen que es algo exagerado", subrayó.

Sin embargo, Medina fue optimista al afirmar que "esto es momentáneo" y el martes de la semana que viene "debería cambiar la situación y no trasladarse a precios", aunque dejó abierta la puerta a que esto pueda suceder de todos modos "por especulación, porque el 80% de la inflación que se tiene es por expectativa".

