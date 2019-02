Por Roberto Di Sandro

71 años en la Casa Rosada

La lluvia de aumentos de precios en todos los sectores agobia cada vez más a la población. En las últimas horas Olivos fue centro, bien reservado, de reuniones de todo tipo. Hasta se hicieron presentes figuras de Cambiemos para debatir ciertos incrementos que generan reacciones y un gran malestar en los sectores, no tan solo populares, sino también de clase media. Un hecho que se notó en la Casa Rosada fue el reclamo casi masivo de los intendentes del Gran Buenos Aires, entre otros, Fernando Gray, de Esteban Echeverría, sumado al de los que vienen del interior del país, en torno a dar marcha atrás con las subas de los servicios públicos. Téngase en cuenta que el gobierno tiende a que las comunas se hagan cargo de los presupuestos de alzas, generando claros desfases en los municipios.

Mientras tanto, continúan los enfoques del Poder Ejecutivo a superar los problemas de la inseguridad y marcar constantemente el tema de la corrupción. Así trata de distraer la atención pública -así lo creen- de la crisis socioeconómica que agobia sin cesar a un gran sector de la sociedad. Entre tanto, siguen los encuentros directos del presidente Mauricio Macri con la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal. Ha nacido allí una decisión que se consumará en cualquier momento de iniciar las clases en la provincia en tiempo y forma, terminando con las demoras que ya son costumbre de todos los años. Hay una propuesta de crear la “Mesa Distrital” con la presencia del gobierno, sindicalistas y padres de alumnos, para debatir temas candentes en los momentos indicados.

También se prepara la agenda de recorrida de Macri por todo el país con el propósito de informar cuándo se terminarán los tarifazos. Entre tanto, los bolsillos de la gente ya están escuálidos. Quieren una campaña electoral con vistas a la reelección. Una versión: la fórmula presidencial podría ser Macri-Vidal. Esta última acumula una imagen superior a la del número uno, según reflejan encuestas hechas en las últimas horas. Se hacen evaluaciones “casi a diario”. Hay mucho más. Sigan leyendo.

Aliviar al campo

Hay entrevistas muy reservadas. En los últimos tiempos es difícil obtener una información acerca de encuentros casi “invisibles” que se realizan. Es lamentable. No obstante, hay algunas “brisas” que dan motivo luego a la información completa. La situación de los “grandes” sectores del campo que vienen rezongando desde hace tiempo por impuestos cada vez mayores.

A pesar de la tendencia a seguir respaldando al gobierno, la crítica se hace bastante profunda. Hace algunos días se produjo ese contacto poco visible de los grandes “ceos” de nuestra tierra y se llegó a ciertas soluciones. No se dicen, claro, pero, junto con otros alivios en fracciones de menores recursos del mismo sector, tratan de superar el malestar. No olvidarse de que hay un hombre de la Sociedad Rural metido en el gobierno: Luis Miguel Etchevehere. Hasta ahora no había sido muy “fiel” a sus poderosos colegas, pero ahora parece que dio un giro y adopta ciertas medidas que los favorecen.

“Atiendan a la gente”

Macri hace “seguimiento para analizar las políticas que se realizan en todas las actividades”. Esta semana se reunió con los funcionarios a cargo de “gestión de simplificación y desburocratización del Estado”. Involucra la rapidez en los trámites y terminar con la burocracia. Pero hubo un momento, según la versión, en que se analizó la forma en que se trata al usuario por parte de las empresas que producen electricidad. Los teléfonos ni los atienden y solo lo hacen a través de una grabación. Los reclamos personales reciben como respuesta largas demoras y así sucesivamente. Parece que el mandatario pegó el grito: “A la gente hay que atenderla de inmediato”. Dicen que las multas se triplicarán para esos concesionarios. Eso es lo que destacan y escuchamos en los pasillos. Alguien con más lógica que otros solo pidió “que no haya más aumentos y cortes de luz”. Como dice Ricardo Romero en su programa “El Club de los Desvelados” cuando muestra sus grandes éxitos musicales: “Basta de parola”.

Lo que no se dice

En Breves y Sabrosas contamos muchas cosas que no se dicen. Criteriosamente y sin ataques. Solo mención. Vamos al grano:

A) Positiva recorrida de la Primera Dama, Juliana Awada, por las zonas inundadas de Resistencia. Observó todo y dio algunas indicaciones para aliviar situaciones. Al mismo tiempo, se escuchó en algunos corrillos la decisión del Ministerio de Defensa de vender ciertos terrenos donde desarrollan sus actividades las Fuerzas Armadas. “Quieren privatizar todo”, se dijo por ahí. A tener cuidado, señores.

B) Del mismo tenor se habló respecto de declaraciones del ministro Oscar Aguad, que dijo: “Se han convertido en empresas del Estado sectores estatales como minería, industria metalmecánica y permutación de bienes”. A esto también se lo criticó porque “quieren pasarlo a manos privadas”. Cuidado “dos”, señores.

C) Se vuelve a exportar biodiésel a la Unión Europea. En una reunión de gabinete se alegró el ambiente con esta decisión después de varios años de trabajo. Ahora se mantiene un importante mercado para la Argentina. La verdad, diez puntos.

D) Solo se habla de las formas en que se combate a la inseguridad. Se anuncian nuevos elementos de defensa, inclusive para los civiles y la lucha oficial contra la delincuencia. Al principio esto daba motivo para que el turismo creciera. Y se vio con el G20 que fue todo normal. Pero de pronto atacan a un sueco y pierde una pierna y hace poco, a un canadiense y a otros turistas. Resultado: el turismo comenzó a reducirse. La gente tiene miedo de venir. Sin duda, la inseguridad continúa.

E) En el bloque inicial hablamos de la creación de una “Mesa Distrital” para tratar conflictos docentes en la provincia de Buenos Aires. Lo mencionaron al Presidente y la gobernadora bonaerense. Ahora se prepara el proyecto definitivo. Incluye debates directos entre el gobierno, los sindicalistas y los padres de los alumnos cuando haya conflictos. Quieren que se llegue a acuerdos rápidos para cumplir los 181 días de clases que determina el programa educativo, y no se demore más la iniciación. Esto abre expectativas. Final de este segmento.

Giras aquí y allá

Se confirmó que Macri iniciará el 16 de febrero la visita a Nueva Delhi y Bombay, en la India, y luego a Vietnam. Lleva un propósito: aumentar las inversiones y ventas de productos. Hay un núcleo de funcionarios que está preparando el viaje y la mercadería a ofrecer. Pero también se trazó en la agenda la recorrida por todo el país del jefe de Estado. Antes de concluir, dos chiquitas: se jubila nuestro colega Juan Carlos Zapiola. Muchos años de trabajo en Radio Ciudad. Dijo que siempre nos visitará. La otra, algo insólito: fue hackeada la cuenta de correo de UPCN de la Casa Rosada. Nuestro amigo Miguel Brizuela, jefe-delegado, estaba sumamente entristecido porque se trabajó mucho sobre eso en la entidad. En fin. Hasta el domingo.