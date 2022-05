El presidente Alberto Fernández y la titular del PRO, Patricia Bullrich, participaron este martes de una audiencia de conciliación convocada por el juez Luis Sáenz. Ocurrió en el marco de la demanda que el jefe de Estado le entabló a la dirigente opositora, quien afirmó que el gobierno nacional había intentado obtener un retorno para promover la llegada a la Argentina de la vacuna contra el coronavirus elaborada por el laboratorio Pfizer.

La audiencia de conciliación se desarrolló en la sede del juzgado civil 21, ubicada en Talcahuano 490, y fue convocada por el juez Sáenz. Al cabo, no hubo acuerdo entre las partes. "El Presidente no se animó a mirarnos a los ojos ni a enfrentar la situación, se escondió y mandó una patota", afirmó Bullrich.

.

“¿Por qué ratifiqué mis dichos? Porque el contrato que el Presidente no firmó le trajo dolor a los argentinos; yo hoy lo que hice fue ser un canal de expresión de todos los argentinos que sufrieron por no tener la vacuna a tiempo”, comentó la dirigente opositora al retirarse del tribunal.

La demanda del Presidente tiene por objetivo que la ex ministra de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri se retracte y asuma que lo que dijo no tenía anclaje en información cierta o que pague por sus dichos. Si Bullrich no se retracta avanzará la demanda, indicaron fuentes judiciales.

"La audiencia no existió como tal", dijo Bullrich /Télam).

Noticia en desarrollo.