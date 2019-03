Marcelo Tinelli sigue escribiendo su futuro rol en la política entre signos de pregunta. "Todavía no he tomado ninguna decisión al respecto", escribió el conductor en su cuenta de Twitter. Roberto Lavagna, nuevamente, volvió a destacar su rol. En las últimas horas trascendió que Tinelli no será candidato pero acompañará al ex ministro de Economía durante la gestión de Néstor Kirchner.

Sin embargo, y nuevamente mediante sus redes sociales, el vicepresidente de San Lorenzo dijo que aún no tomó ninguna decisión. "Ojalá pueda colaborar desde cualquier lugar, por dentro o por fuera. La situación de la gente es muy difícil y ojalá desde el consenso y no desde la grieta, podamos salir adelante", disparó en su cuenta oficial de Twitter.

Cabe recordar que la cara visible de "ShowMatch" -que este año cumplirá 30 años- aseguró que Cristina Kirchner y Mauricio Macri son dos caras de la misma moneda: "Tienen el boleto picado", graficó. Y en el medio de sus palabras y deseos, días atrás recibió a Lavagna, con quien coincidió en su mirada sobre la crítica situación de la economía y se comprometieron en volver a reunirse.

Fue el mismo Lavagna quien este lunes recordó que "no me encontré con el Tinelli que hace bailar en el caño, no tengo ninguna crítica porque ha sido muy exitoso en eso. En todo caso, me encontré con el empresario que paga 400 sueldos por mes, que hace producciones en un sector de la economía donde la Argentina es competitiva y puede serlo por sus características particulares. Yo me encontré con un empresario de ese sector que además tiene otras actividades".

En los últimos días, el conductor televisivo se mostró de recorrida por varias provincias del Interior, donde prestó colaboración mediante su fundación. En reuniones con gobernadores e intendentes, Tinelli habría mostrado sus ganas de meterse de lleno en la política, aunque todavía no definió la última palabra.