Después de los elogios de Marcelo Tinelli para Roberto Lavagna, el conductor de televisión recibió al economista. "Tenemos coincidencias sobre la situación del país", dijo el conductor de ShowMatch.

Es un secreto a voces el deseo de meterse en la política que tiene Tinelli. Por eso no asombró el almuerzo, en su casa, con Lavagna, quien buscaría tener un lugar en las listas para candidato a presidente.

Si bien el ex ministro de Economía no habló con los medios, sí lo hizo el anfitrión. "Nos reunimos. Era una charla que teníamos pautada desde diciembre, cuando compartimos un desayuno", manifestó en la puerta del complejo Le Parc de Palermo.

"Tenemos coincidencias sobre la situación del país, no hablamos de nada puntual, la reunión fue muy buena", añadió.

Uno de los dirigentes que facilitó el acercamiento entre ambos fue Eduardo "Bali" Bucca, intendente de la Bolívar natal del vicepresidente de San Lorenzo y de relación fluida con el diputado nacional Marco Lavagna, hijo del ex ministro de Economía de Néstor Kirchner.



Según trascendió, el conductor manifestó que sentía que Cambiemos se equivocó en "cerrarse en todo, en no buscar consensos y en aplicar un plan de ajuste".



Tinelli puso sobre la mesa el tema de la preocupante inflación, el aumento del desempleo, las tasas que "están por las nubes", el índice de pobreza y la falta de inversiones genuinas.



"No veo una apuesta en cultura, educación y ciencia. Todo es achique y más achique", cerró la figura de canal Trece. El economista asintió y aportó números que grafican el escenario complejo que tiene el gobierno nacional por delante.

Según cuentan fuentes, este es el primero de varios encuentros entre ambos de cara a las elecciones nacionales.

Por otro lado, el productor visitó la fundación Cadena de La Matanza, para participar del inicio del ciclo lectivo.