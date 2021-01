Los gobernadores anunciaron que aplicarán las restricciones a la circulación nocturna para mitigar los efectos del coronavirus, como propuso el Gobierno nacional, según las necesidades de los distritos, y ratificaron la postura oficial de no afectar al turismo ni las actividades económicas de cada región.



El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, sostuvo que aguardará la publicación del decreto nacional sobre restricciones a la circulación para luego "proceder a la adecuación en la provincia".



"Nuestra idea no es restringir actividades", indicó Perotti, y agregó que "lo que habrá que ver es cómo se disminuye la circulación, que es lo que se define nacionalmente, y cómo se adecuan esos horarios" en el territorio provincial.



En tanto, el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, aseguró que en la provincia "no habrá restricciones al turismo ni a la economía" y afirmó que se seguirá "trabajando a efectos de alcanzar los respectivos acuerdos".



Por su parte, el mandatario de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, afirmó que esperará el decreto nacional, pero aclaró que los municipios del distrito "tienen autonomía para poder definir" las restricciones "porque conocen bien lo que ocurre en sus comunas".



Herrera Ahuad comentó que en la reunión virtual que los gobernadores mantuvieron este miércoles con el presidente Alberto Fernández "se expusieron varias cuestiones y una de ellas fue el cuidado y la protección", por lo que aclaró que "no se trata de una restricción, sino de una organización controlada entre las 22 o 23 horas y hasta las 6 de la mañana".

.

"No circunscribamos a que esto se hace para disminuir la circulación viral, sino que, al disminuir el movimiento, tenemos menor cantidad de juntadas de personas que pueden generar disturbios en la vía pública o privada, menor cantidad de accidentados y menor cantidad de camas críticas ocupadas, dejando, por las dudas, un sistema sanitario que siga respondiendo como lo está haciendo hasta ahora", indicó Herrera Ahuad.En Entre Ríos, el gobernadorafirmó que trabajará con cada municipio para determinar las restricciones nocturnas que serán implementadas de acuerdo a " la realidad de cada territorio", ante el aumento de los casos positivos de coronavirus que se registraron en los últimos días.Por su parte, el ministro de Producción, Turismo y Desarrollo Económico provincial,, descartó cancelar la temporada y restringir la actividad turística porque, dijo, "el problema no está ahí", sino que "hay que cumplir un protocolo para cuidar al vecino o turista".En Jujuy, el titular de la cartera de Salud,señaló en declaraciones a la prensa local que en la provincia" y que el gobernadorevaluará "dependiendo de cómo avanzan los contagios" si se se toman nuevas medidas con respecto a la circulación nocturna.

.

Toque de queda sanitario por la suba de casos de coronavirus

"No tenemos un país homogéneo respecto a los casos de coronavirus", sostuvo el funcionario provincial para luego agregar que "no es lo mismo lo que está pasando en la costa argentina con lo que pasa en Formosa", por lo cual, interpretó, " no se puede aplicar la misma medida en todo el país".Por su parte, el gobernador de Córdoba,anunció que en esa provincia, y aseguró además que su administración incrementará los testeos en las ciudades turísticas del distrito."La actividad industrial, los comercios y los bares podrán seguir funcionando como hasta ahora", detalló Schiaretti en conferencia de prensa, al remarcar que en la provincia se mantendrá "el sistema de trabajo con el cual venía hasta hoy".

El Gobierno publicará en las próximas horas un decreto que fija una serie de medidas para limitar la circulación, entre ellas la de personas que no realicen tareas esenciales durante la madrugada, ante la preocupación de las autoridades nacionales y los gobernadores por el aumento de los contagios y el riesgo de colapso en los sistemas sanitarios.



El presidente Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra; y la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, mantuvieron una reunión para terminar de delinear el texto del decreto que restringirá la circulación durante la madrugada.



"Se está redactando", indicó una alta fuente gubernamental a los periodistas acreditados en Casa Rosada y señaló que el Gobierno nacional "fijará las pautas generales que serán luego adoptadas por cada provincia".