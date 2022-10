A menos de una semana de haber finalizado el conflicto entre los trabajadores del neumático y los empresarios del sector, tras cinco meses de negociaciones paritarias, este martes comenzará la negociación salarial entre el sindicato de Camioneros y las cámaras del rubro. El secretario adjunto del gremio, Pablo Moyano, ya dejó en claro el porcentaje de aumento que reclamá durante las conversaciones en el Ministerio de Trabajo y lanzó una advertencia en caso de no llegar a un acuerdo.

El dirigente gremial, que días atrás se ofreció como interlocutor entre el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentina (Sutna) y los empresarios del sector, empezará desde las 14 a negociar el segundo tramo de la paritaria. Entre abril y octubre, Camioneros obtuvo un aumento del 31%. "Se está hablando de una inflación de 100%. Vamos a estar pidiendo alrededor de eso, un poco más y un bono importante", adelantó Pablo Moyano.

Aquellas conversaciones de abril pasado tuvieron lugar en una ronda de negociaciones por adelantado que había convocado el Ministerio de Trabajo, debido a una acelarada de la inflación y cuando se calculaba que el Índice de Precios al Consumidor alcanzaría el 60%. Hoy, en cambio, las proyecciones privadas lo ubican cercano a los tres dígitos.

En las conversaciones con las cámaras del sector, el secretario adjunto de Camioneros reclamará también el pago de un bono y el incremento de adicionales en todas las ramas. "Que no vengan con dos pesos con cincuenta, y si no se tomarán las medidas que haya que tomar", fue su mensaje a los empresarios, el último fin de semana, en declaraciones radiales.

"Durante la pandemia de coronavirus, si no hubiese sido por el transporte, no hubiera habido alimentos. Llegó el momento de que haya un reconocimiento", consideró Pablo Moyano. Y al ser consultado sobre qué podría ocurrir en caso de no lograr un acuerdo en la paritaria, advirtió que el salario "se peleará en la calle".

Tal como se dijo, el sindicato de Camioneros iniciará su negociación salarial luego de conflicto entre los trabajadores del neumático y los empresarios del sector. Las diferencias concluyeron el último viernes por la madrugada, cuando las partes acordaron la paritaria para el período 2021-2022 y se avanzó también en el esquema 2022-2023. En relación al primer punto, se definió un aumento del 16% para el quinto tramo de la revisión salarial, totalizando de este modo un 66% de incremento en todo el período paritario.

Para el ciclo que se inició en julio de este año, se estableció un incremento salarial con el siguiente esquema: 25% a partir del séptimo mes del año, 16% a partir de octubre, 10% desde diciembre, 12% más a partir de febrero del año próximo y otro 10% desde julio.

Como "gratificación extraordinaria por única vez", las empresas abonarán a cada trabajador una suma bruta de 100.000 pesos.