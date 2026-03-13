Hugo Moyano sella la paritaria de Camioneros en línea con las metas del Gobierno

En un giro respecto a sus exigencias iniciales, Hugo Moyano validó este mediodía un nuevo esquema salarial para los trabajadores camioneros que se ajusta estrictamente a la hoja de ruta trazada por el Ministerio de Economía.

Pese a haber rechazado previamente las actualizaciones trimestrales y reclamado una compensación del 8% por la suba de precios, el líder sindical suscribió un acta con las cámaras empresarias que prioriza la pauta oficial.

El flamante acuerdo establece una vigencia de seis meses, cubriendo el período de marzo a agosto.

La recomposición salarial total alcanza el 10,5%, distribuido en cuotas mensuales decrecientes: un 2% en marzo, seguido por 1,8% (abril), 1,7% (mayo), 1,6% (junio), y un 1,5% para julio y agosto, respectivamente. Además, los choferes percibirán una suma fija no remunerativa de $53.000 durante el mes en curso.

Adicionales y beneficios sociales

El convenio introdujo también un incentivo por presentismo y puntualidad de $60.000 mensuales, aunque este beneficio se limita exclusivamente a los trabajadores de las ramas de Clearing, Carga Postal y Operaciones Logísticas a partir de abril.

Por otro lado, el sector empresario aceptó elevar la contribución mensual destinada a la obra social del Sindicato de Camioneros. El aporte por cada trabajador subió de $22.000 a $25.000, reforzando el financiamiento de la entidad prestadora de salud del gremio.

Instancia de monitoreo

Las partes fijaron una cláusula de revisión técnica para la primera quincena de junio de 2026. Según el documento firmado, en dicho encuentro se analizará de forma única y excluyente la brecha resultante entre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y los porcentajes otorgados en el tramo paritario correspondiente.