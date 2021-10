El presidente Alberto Fernández este jueves por la tarde anunció la firma de un convenio con cámaras y sindicatos del sector hotelero y gastronómico para la compatibilización de programas sociales con empleo genuino. En ese marco, cronica.com.ar habló con diferentes referentes del rubro que celebraron la iniciativa, la cual resulta favorecedora para reactivar el sector luego de un año golpeado por la pandemia de coronavirus.

En ese sentido, la iniciativa presentada por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, apunta a "formalizar a la Argentina”, de acuerdo a las propias palabras del mandatario, que expresó durante el anuncio realizado en la sede de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA), en la Ciudad de Buenos Aires.

En diálogo con cronica.com.ar, Jorge Cocco presidente de la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterias y Afines (Ahrca), se refirió al programa anunciado este jueves por el Presidente cuyo objetivo es capacitar a los beneficiarios de planes sociales para que ingresen al mercado formal de trabajo. Al respecto, Cocco consideró que "es muy positivo". "Mi opinión es que si favorece al trabajador y lo saca de los planes sociales para tener un trabajo digno es positivo. Es un buen proyecto para sacar a esa gente que tiene planes y no están ejerciendo nada, el trabajo dignifica y esto puede sumarle un plus al ingreso del empresariado", remarcó. No obstante, enfatizó que "todavía no se puso en marcha, y no se volcó a la realidad".

Por su parte, Juan José "Pepe" Bordes de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina celebró la medida y afirmó que "todo ayuda para reactivar el trabajo dentro de nuestra actividad".

En esa línea, Bordes aseguró que la medida, "es muy buena y muy necesaria" para fomentar el trabajo ya que el sector "fue muy golpeada". Y agregó: "Con todo gusto los vamos a preparar y capacitar, para eso nos pusimos a disposición del Estado Nacional. Sin ninguna duda. Hay que tener la voluntad de los empresarios y las organizaciones sociales para incluir a los trabajadores que están viviendo de un plan, y de esta manera volver a la cultura del trabajo, y poder superar esta crisis en la que estamos".

En sintonía Avedis Sahakian, expresidente de la Asociacion Hotelera Mar Del Plata Turismo celebró el convenio, aunque puntualizó que "hasta ahora es solamente un anuncio". "Esto va a llevar mucho tiempo arreglarlo, es una buena medida que hay que llevar a la práctica realmente. Es un paso tremendo, pero hay que llevarlo a la práctica", reiteró.

La palabra del presidente Alberto Fernández

En el marco del anuncio que se realizó este jueves por la tarde, Alberto Fernández, estuvo acompañado por los ministros de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Claudio Moroni; Desarrollo Social, Juan Zabaleta; Turismo y Deportes, Matías Lammens; y Mujeres, Géneros, y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta.

En el evento que encabezó, el mandatario precisó que “la regla tiene que ser trabajar, pero entendamos que los que reciben planes trabajan, por eso cuando hablo de recuperar el trabajo hablo de recuperar un empleo formal. No conocemos otra manera que producir y trabajar, no hay otro modo para nosotros”.

“La Argentina está creciendo porque la inversión es constante en el país”, explicó al tiempo que celebró los números que arrojó el turismo nacional “este fin de semana largo de cuatro días continuos en el que aumentó un 55 por ciento en relación a la misma fecha del año 2019”.

Por su parte, la presidenta de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica Argentina, Graciela Fresno, se mostró agradecida con el presidente Alberto Fernández por la ayuda que le brindó al sector durante la pandemia.

“Nuestro sector fue uno de los más castigados por la pandemia y por eso tenemos que estar agradecidos con el Presidente, porque cuando nos recibió en el mes de mayo en Olivos se hizo eco de nuestros problemas y les dijo a sus ministros que trabajen con nosotros”, expresó Fresno.

“Padecimos durante 18 meses algo que no conocíamos, pero ahora miro el futuro con optimismo y ojalá que las empresas que tuvieron que cerrar puedan tener una experiencia más. Cualquier país necesita que la gente pueda trabajar. Lo deseable no son los planes sino que lo deseable es trabajar", agregó Fresno.

En tanto, el titular de la UTHGRA, José Luis Barrionuevo, dijo que "este es un acuerdo que nos va a beneficiar muchísimo, que nos va a dar tiempo a recuperarnos. Hay una gran esperanza con respecto al futuro. Acabamos de tener un fin de semana record y ahora el gobernador Axel Kicillof lanzó un plan para movilizar a más de 220 mil jóvenes".

"Fue muy bueno el IFE, el ATP, y ahora el REPRO pero por fin estamos viendo la luz al final del túnel", agregó el sindicalista.

Qué dice el convenio

Suscribieron el acta José Luis Barrionuevo por la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA); Gustavo Gorbarán, de la Cámara Argentina de Turismo; José Manuel Capello Eiroa de la Federación Argentina de Alojamiento por Hora (FADAPH); y Paula Ciprián Ollivier por la Cámara Argentina de Catering, Servicios de Alimentación, Comedores Privados y Afines (CAECSAL).

También rubricaron el acta Juan Carlos Stupp, de la Cámara Argentina de Concesionarios de Servicios de Comedores y Refrigerios (CASYR); Daniel Prieto por la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés (AHRCC); Graciela Fresno, de la Federación Empresario Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA) y Roberto Amengual de la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina (AHT).

En cuanto al rol de los Ministerios de Trabajo y Desarrollo Social, los mismos avanzarán en la complementación de planes y programas de apoyo a la generación de nuevos puestos de trabajo formales y sostenibles para quienes se encuentran desocupados. Estas iniciativas buscarán además consolidar, incorporar o estabilizar la relación laboral de los empleados temporarios o con reserva de puesto.

Por su parte, la cartera de Turismo identificará las actividades productivas plausibles de ser beneficiadas por el programa y ofrecerá estadísticas vinculadas con la evolución de los principales indicadores socioeconómicos del sector.

Las federaciones, cámaras y asociaciones, en tanto, promoverán que las empresas que nuclean a los trabajadores participen en los programas con la idea de afianzar su relación con la comunidad en la que desarrollan sus actividades.