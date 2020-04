El secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica ( UOM), Antonio Caló, dijo hoy que "no tiene coronavirus" tras haber estado en contacto con el titular de la seccional de Campana, Abel Furlán, quien permanece internado por esa enfermedad.



"No tengo coronavirus", dijo Caló y aseveró que, junto a otros dirigentes, están aislados por haber tenido contacto con Furlán, pero enfatizó: "No estoy contagiado, me hice el hisopado y veremos qué sale mañana".



En diálogo con radio Continental, el gremialista contó que estuvo con Furlán "hace ocho días y no tenía nada en ese momento, después se sintió mal y le dio positivo".

Por otra parte, Caló habló sobre la reunión que mantuvieron con los empresarios, en la que se acordó que no habrá despidos por 120 días y los trabajadores suspendidos por la cuarentena cobrarán un 70 por ciento de los salarios básicos.



"Tratamos de arreglar esta grave situación que está atravesando el sector y conversmos sobre cómo transitar este difícil momento: el pedido de la UOM fue que, cuando se levante la cuarentena, vuelvan a trabajar y cobren el 100 por ciento del salario", agregó.



Caló agregó que se elaboró "un protocolo con empresarios: si el Gobierno indica que tenemos que trabajar, hay que tener todo ya previsto sobre qué van a hacer los trabajadores y empresarios, y que esta pandemia no afecte a ninguno".

"Es que es lo que dice el presidente Alberto Fernández: de todo se sale, del barro, de la deuda, pero no se sale de la muerte", consideró.



En tanto, en declaraciones formuladas a El Destape Radio, cuestionó que "algunos piensan que es más importante la deuda que la salud de los argentinos; cuando se pueda pagar, se pagará y ahora estamos en una situación que es imposible pagarla".