Por Luciano Bugner

@lucianobugner



Abril baja su persiana con una contundente medida de fuerza que llegará a las puertas de la Casa Rosada.



Sin el respaldo de la CGT, el Frente Sindical -liderado por Pablo Moyano, Sergio Palazzo y Ricardo Pignanelli- saldrá este martes a la calle en reclamo contra las políticas económicas de Cambiemos. Por la medida varios servicios estarán afectados, por ejemplo, no habrá subtes, recolección de residuos, vuelos y las escuelas permanecerán cerradas, al igual que los hospitales.



Las organizaciones sociales acompañarán la movilización de los trabajadores que culminará en Plaza de Mayo.



El último jueves 4 de abril, bajo una lluvia que adelantó el horario de la movilización, pymes y gremios industriales, con el aval de la Confederación General del Trabajo ( CGT), marcharon desde Plaza Miserere hasta desdibujarse en la histórica avenida 9 de Julio.



“En defensa de la producción industrial”, fue el lema que unión las tribus dispersas del movimiento obrero. Aquella jornada -la primera medida de fuerza orgánica de 2019- el Frente Sindical le reclamó a la central obrera que convoque un paro nacional ante las políticas económicas del gobierno de Mauricio Macri. El pedido cayó en saco roto y ahora el moyanismo recogió el reclamo y lo hizo bandera.



El 11 de abril, en el gremio de Smata, el anfitrión Ricardo Pignanelli, el bancario Sergio Palazzo, Hugo Moyano (Camioneros), Juan Pablo Brey (Aeronavegantes) y Héctor Amichetti (Gráficos) encabezaron una conferencia de prensa en donde le pusieron fecha a la huelga el martes.



“No nos queda otro camino. Plan de lucha. Paro general”, rezó el comunicado que distribuyeron en el interior de la sala. “La política económica debe cambiar. El actual gobierno no escucha a los trabajadores. Hace del diálogo un monólogo y avanza con esta política que ha llevado a la Argentina al borde de la quiebra”, señaló el escrito.



Aquella jornada, en el plenario regional de la CGT, más de 60 representantes del país le dijeron que sí al quinto paro que enfrentará la gestión de Macri. El ingrediente: los cuatro anteriores fueron convocados desde Azopardo 802. Con el correr de los días, sindicatos críticos a la conducción cegetista se sumaron al paro; que será “contundente”, según los organizadores.



Por fuera del frente liderado por Moyano, las tres CTA y los movimientos sociales adhirieron a la jornada que contará con una movilización a Plaza de Mayo, lugar histórico de reclamos sindicales.



“Este frente sindical es el fruto de la coherencia de los últimos años, seguimos el espíritu de lucha contra las políticas económicas de este modelo. Ratificamos el paro y profundizaremos nuestra pelea contra el gobierno”, advirtió el último viernes Pablo Moyano, para quien “este gobierno tiene fecha de vencimiento, y es en octubre próximo con las elecciones”.



La CGT responde



Quienes decidieron alejarse de la medida de fuerza son los líderes sindicales que se sientan en el consejo directivo de la CGT. Y lejos de buscar el silencio para justificar su postura, más de uno salió al cruce. El más crítico fue Carlos Acuña, quien recordó que Moyano “suspendió un paro por lluvia”.



“Yo participé de la lucha contra los militares. No me quedé en Mar del Plata tomando mate”, disparó con munición gruesa. Para Andrés Rodríguez (UPCN) “es un año político. La apuesta fundamental si queremos cambiar el rumbo es generar una oposición fuerte que pueda derrotar en las urnas a este gobierno”.



El 4A, mientras marchaban hacia Congreso, fue Héctor Daer (uno de los titulares de la CGT) quien descartó, entre líneas, un nuevo paro general a Cambiemos al decir que “esta movilización es más fuerte que diez paros”.



El nuevo capítulo de la grieta sindical tendrá su lectura en la medianoche del martes, cuando finalice la huelga de 24 horas convocada por el moyanismo, sector que, nuevamente, les marca la cancha a Cambiemos y a la CGT.