Los usuarios de la tarjeta SUBE, que los próximos días 29 y 30 de este mes se verán imposibilitados de realizar la carga para sus viajes en los kioscos ante el paro por 48 horas dispuesto por la Unión de Kiosqueros de la República Argentina (UKRA), podrán hacerlo a través de las sucursales de Correo Argentino, loterías, supermercados Carrefour Express, máquinas de recarga y en estaciones de subte y tren, informaron este jueves fuentes del Ministerio de Transporte.



También explicaron que se pueden realizar las cargas por homebanking, cajeros automáticos y aplicaciones de pago desde el celular, que luego tienen que ser acreditadas en las Terminales Automáticas, o desde la aplicación "Carga SUBE", directamente desde el celular o con el dispositivo Conexión Móvil.

Recordaron, por otra parte, que se puede contar hasta con un saldo negativo de 54 pesos y se puede cargar hasta 1.200, y que para más información se pueden consultar las redes sociales oficiales o la página web.

El paro de los kiosqueros se da en el marco de la huelga general dispuesta para el 30 de abril, y reclaman mayor rentabilidad para su tarea de recargas virtuales.



En la UKRA señalaron que la medida es en apoyo al paro general convocado por Hugo y Pablo Moyano, por lo que los comerciantes nucleados adelantaron que no realizarán cargas de tarjetas SUBE ni de celulares los próximos lunes 29 y martes 30 de abril.



Explicaron que realizar cargas les deja un 1% de ganancias y no logran hacer frente a los costos de mantenimiento, por lo que "pedimos que la recarga del transporte público sea una política de Estado y que el Banco Nación o los bancos provinciales sean los administradores del crédito, ofrecido a los titulares de los kioscos una cuenta sin costo de mantenimiento para que tengamos una rentabilidad del 10%", expresaron a través de un comunicado.



"En tres años perdimos 28 mil kioscos. Este año no queremos perder otros 10 mil, por eso adherimos a todas las convocatorias en reclamo genuino de políticas económicas para el pueblo", explicaron desde la UKRA.



"Los kiosqueros y Almaceneros de todo el país expresamos el apoyo al Paro General realizado por todos los Trabajadores en todos los rincones de la patria, lunes 29 y martes 30 NO se recarga SUBE, MOVI ni RED BUS", concluyeron.