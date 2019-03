Luego de estar en Santiago del Estero, Catamarca y Córdoba, Juan Manuel Urtubey, el gobernador de Salta que aspira a la presidencia de la Nación por Alternativa Federal destacó que “lo importante es escuchar” y que la diferencia de Alternativa Federal con el resto de las opciones es que “nosotros creemos que la Argentina se construye desde abajo para arriba y no desde arriba para abajo”.



La demostración de esta convicción del salteño se ve reflejada en los conversatorios y reuniones con fuerzas vivas de los que participó en la capital santiagueña, en Frías, Recreo, Cruz del Eje y Colonia Caroya durante viernes y sábado.



"Soy una persona de diálogo y creo que así vamos a sacar a la Argentina, no es cosa de un solo sector”, manifestó Urtubey, quien el martes estará en Misiones y afirmó que está “totalmente a disposición para dialogar con todos los gobernadores e intendentes y lo hago en todos lados. Acá no hay un dueño de la verdad. No puedo pensar que todo el que piensa distinto a mí está equivocado".



En ese sentido, remarcó que Alternativa Federal, "es la herramienta más eficiente para salir de la grieta" asegurando que ese espacio tiene "algo mucho más profundo que un lineamiento partidario que es la mirada de un país distinto”, y expresó: "No quiero tener referentes propios en ninguna provincia sino personas que se sumen para construir este proyecto federal".



“Hay un modelo expulsivo de la actividad productiva industrial y comercial”



En el marco reuniones con empresarios y comerciantes en cada lugar al que llegó entre viernes y sábado,

Urtubey insistió con la “seria problemática” de la competitividad de las economías regionales en las provincias y la necesidad de políticas específicas que favorezcan la actividad productiva.



“Actualmente, hay un modelo expulsivo de la actividad productiva industrial y comercial, lo único que tenemos es un programa monetario para acomodar la macroeconomía”, indicó Urtubey.

Tomando como ejemplo las problemáticas planteadas y en las conversaciones que tuvo con los intendentes de Cruz del Eje, Claudio Farías y de Colonia Caroya, Gustavo Brandan, sostuvo que “Lo que tenemos que hacer es salir de esta concepción de las economías regionales versus la economía central. Quiero una Argentina con un solo modelo económico, con un solo plan económico integrado por cada una de nuestras regiones en un modelo común. Debemos diseñar toda la política tributaria con el objetivo de competir desde las economías regionales en igualdad de condiciones. Necesitamos desarrollo en todo el país”, recalcó Urtubey en cada encuentro.