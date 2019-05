El presidente Mauricio Macri recibió este jueves en la Casa Rosada al gobernador salteño, Juan Manuel Urtubey, quien tras el encuentro negó versiones de un acercamiento electoral con Cambiemos y ratificó su precandidatura presidencial por Alternativa Federal.



“Yo soy precandidato por Alternativa Federal y voy a competir en las primarias (de ese espacio peronista no kirchnerista). También competimos con el Presidente y vamos a competir en el proceso electoral”, sostuvo el gobernador, en declaraciones a los periodistas acreditados en Casa de Gobierno. Al mismo tiempo, descartó que Cambiemos y Alternativa Federal puedan ir a una misma PASO: “Legalmente creo que no se puede porque son dos frentes diferentes”, aseveró.



Urtubey fue el tercer integrante de Alternativa Federal que se entrevistó con Macri en lo que va de la semana, luego de las reuniones que el jefe de Estado mantuvo con el senador Miguel Pichetto y el gobernador cordobés, Juan Schiaretti. De hecho, poco antes de la reunión de ayer, el Presidente había destacado a través de Twitter sus encuentros con los dirigentes de Alternativa Federal. en el marco de la convocatoria que impulsa el gobierno para la búsqueda de un acuerdo político sobre políticas de Estado. “Son encuentros importantes y una ocasión para conversar sobre los puntos de acuerdo”, escribió Macri, a través de su cuenta.



Esta situación alentó versiones de todo tipo, incluso la de posibles ofrecimientos de Macri para que referentes de Alternativa Federal se incorporen a Cambiemos. No obstante, el mandatario salteño dijo que con Macri no habló de la interna de Alternativa Federal y que la reunión se centró en el acuerdo de diez puntos que presentó el gobierno para extenderlo y acordarlo con la oposición a fin de transitar el año electoral con mayor estabilidad.



Urtubey también se pronunció en Twitter, donde también volvió a aclarar que tanto el Presidente como él pertenecen a “espacios políticos bien definidos y diferentes”, pero señaló que concurrió a la reunión porque considera al diálogo “como una herramienta de transformación” y que “en un año de contienda electoral, considero importante escuchar y ser escuchado”.



Consultado sobre la relación de Roberto Lavagna con Alternativa Federal, dijo que “tenemos toda la vocación de que participe dentro del espacio” y agregó que “incluso Daniel Scioli. Si él cree que no hay que trabajar con el macrismo ni con el kirchnerismo, claramente debemos darle la posibilidad de expresarse acá”.



“Sergio Massa, Miguel Pichetto y yo hemos expresado nuestra voluntad, hasta ahora son los candidatos que va a haber, pero de acá al 22 de junio (cierre de listas) puede haber más candidatos”, acotó.



Con respecto a los puntos que se vienen tratando del acuerdo que se viene abordando con el gobierno, Urtubey señaló que tiene “coincidencias con lo planteado por otros dirigentes de Alternativa Federal como el gobernador de Córdoba Juan Schiaretti, referidos a buscar el equilibrio fiscal, honrar deudas contraídas, estar integrados al mundo, garantizar el federalismo, o tomar deuda sólo para obras públicas y fundamentalmente garantizar la justicia social”.



Además, afirmó que le presentó a Macri una propuesta de seis puntos, en respuesta a la búsqueda de consenso que propuso el gobierno para acordar políticas del Estado.



Propuso, entre otros puntos, “llevar adelante una reforma tributaria que aliente el crecimiento económico y la generación de empleo, alcanzar un sistema federal no sólo de distribución de recursos sino también de diseño y desarrollo productivo para lograr una mayor integración al mundo”.



También planteó “resolver las barreras de la competitividad buscando crecimiento con equidad, buscar mecanismos para salir de la postergación estructural de algunas regiones del NOA y NEA”. Finalmente, pidió “priorizar la primera infancia como política de Estado” y “poner a la educación en el centro de la escena para vincular la formación con el empleo”.