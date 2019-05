Juan Manuel Urtubey, quien siempre reivindicó la importancia de las PASO, busca resolver en las elecciones primarias la interna de Alternativa Federal: "Sería muy bueno competir con Sergio Massa, con Roberto Lavagna y con los dirigentes que tengan vocación de ofrecerle algo superador a la Argentina, que nos saque de esta historia de la rosca política, de la pelea de ver quién es menos peor".

"Lavagna es un dirigente valioso, sería de gran ayuda", afirmó el Gobernador a horas de la reunión de Alternativa Federal en la que ya aseguró su presencia el ex ministro de Economía.

En relación a la fórmula Fernández-Fernández reiteró que lo sorprendió pero que: "no me aportó nada nuevo, el kirchnerismo volvió a su posición originaria. Más que abrirse se cerró. Claramente buscan fidelizar el apoyo de ese espacio".

"La Argentina tiene que salir de este lugar de elegir entre un gobierno de malos resultados y un gobierno corrupto, mi decisión política es ofrecer ese canal de expresión al ciudadano, si otros quieren competir vamos a primarias. Mi sector está decidido a jugar en Alternativa Federal", sostuvo Urtubey.

Aseguró que a Alternativa Federal no le cambió nada el anuncio, "esa fórmula se cierra hacia adentro. Lo que buscan es fidelizar ese espacio y nosotros somos de otro espacio. Seré precandidato porque busco superar esta grieta que tanto mal nos hace a los argentinos".

Volvió a marcar que que viene trabajando en una alternativa diferente en el espacio que se consolida como opción superadora a la grieta, y señaló que "nuestra responsabilidad es garantizar que los argentinos que quieren algo distinto se puedan expresar", y destacó que hay una gran parte del electorado "que está fuera de la grieta".

"A dónde están los dirigentes me tiene sin cuidado. Hay que hablar con la gente, no con la política", aseguró a Morales Solá en un programa televisivo. "La validación de un gobierno tiene que ser el consenso, no la confrontación", concluyó.