Desde la oposición creen que Ginés González García “pisó el palito”. En un despacho legislativo de Juntos por el Cambio se escuchó a secas: “siempre se le cuenta las costillas al Gobierno”, por eso tampoco quieren "dar un paso en falso". Bajo el respaldo de Mauricio Macri, el bloque presentará el miércoles en Diputados una serie de proyectos para “garantizar la información transparente de los vacunados”. Antes buscarán unificar criterios: “Esto es uso político”, reconocen.

Fue un lunes de reunión virtual entre los principales líderes de Juntos por el Cambio. El PRO, la UCR y la Coalición Cívica coincidieron en profundizar el pedido de investigación sobre el vacuna gate. Y el primer paso apunta a Carla Vizzotti. La flamante ministra de Salud, a pedido de la oposición, deberá presentarse en Diputados para exponer sobre “el vacunatorio paralelo en el Ministerio”, le dijo a crónica.com.ar Claudia Najul, legisladora nacional por la UCR y vicepresidenta de la Comisión de Salud en la Cámara Baja. En la mira también Jesús Rodríguez, presidente de la Auditoria General de la Nación (AGN).

La oposición mete el tema de lleno en la campaña electoral.

La solicitud trepa a “una información profunda, administrativa y penal. Pedimos que intervengan la AGN para ver el proceso de la vacunación”.

A las 18, pantalla mediante, los diputados de la oposición se reunirán para analizar los pasos a seguir en el Congreso. “Se estan terminando una serie de proyectos legislativos para garantizar la información transparente de los vacunados y prohibir el uso político y la apropiación de lo público”, dicen desde los pasillos del PRO. El miércoles en conferencia de prensa detallarán el cronograma que mezcla lo legislativo con lo judicial.

La jueza María Eugenia Capuchetti (jueza federal de Comodoro Py), por conectividad, tiene sobre su mesa unas 14 denuncias que apuntan principalmente a Ginés González García. El PRO duro va por más: “Esto no lo hace un empleado. Lo hace un jefe, y es Alberto Fernández”.

“El pedido de renuncia correspondía”, respira Najul, quien pidió “que la compra sea transparente y la distribución a través del sistema sanitario”. “Es terrible el mensaje que se le dio a la población ante una escacez mundial de vacuna”, agregó la diputada mendocina.

Federico Angelini, diputado nacional y vicepresidente del PRO, fue claro: “vamos a analizar el pedido de renuncia a los diputados que se vacunaron”. Sin temblar la voz apuntó que “esto es uso político”, y vaticinó que el gobierno está ante “el escándalo más grande” desde que asumió.

Larreta recibió a Ritondo, uno de los denunciantes.

Entre las voces denunciantes se sumó Graciela Ocaña, diputada por Confianza Pública. “Vizzotti no pudo desconocer el circuito de vacunados vip y si no lo sabía demuestra que no puede ser ministra”, disparó.

Llamados entre los diputados conducen a cerrar un mensaje unificado así mostrar unidad desde Juntos por el Cambio. “La oposición le cuenta las costillas todo el tiempo al gobierno. No podés mandarte una así sin analizar los daños colaterales”, señaló una fuente con años en los pasillos legislativos.

L.B.