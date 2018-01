Fue detenido junto a otros ex dirigentes por asociación ilícita y extorsión. (Captura)

El ex líder de la filial bahiense de la Uocra Humberto Monteros fue trasladado este jueves al mediodía a la ciudad de Bahía Blanca desde el balneario de Monte Hermoso, donde horas antes fue detenido junto a otros ex dirigentes en una causa por asociación ilícita y extorsión.



Fuentes policiales indicaron que Montero fue trasladado a Bahía Blanca, donde será alojado en la Unidad Penal de Villa Floresta "por motivos se seguridad hasta que en las próximas horas sea trasladado ante el fiscal Gustavo Zorzano, a cargo de la causa".



Monteros fue insultado por vecinos de la casa del ex dirigente en Monte Hermoso, donde había sido detenido en la madrugada de este jueves.



"Qué hermoso, bien, chorro, corrupto, qué lindo, nosotros vamos a estar en la playa en un rato y vos vas a estar en la celda", le gritó uno de los vecinos en un video difundido por redes sociales.



"Mirame, chorro, que esa sonrisita se te va a borrar y te vas a una celda por un montón de años", expresó el vecino.



También fueron detenidos otros nueve ex dirigentes de la filial bahiense de la Uocra, intervenida en octubre pasado por la conducción nacional del sindicato, en tanto que otros cuatro se encuentran prófugos y buscados por la Policía.