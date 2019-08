En una conferencia de prensa en la Casa de la Provincia de Buenos Aires, junto a su vicegobernador, Daniel Salvador, la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal dijo tras la derrota en las PASO:

"Queremos escuchar a todos los que no nos eligieron. Muchos de ustedes pusieron más que un voto".



"Para nosotros reconocer errores no es una debilidad, es una fortaleza. Si escuchamos la elección de ayer quiere decir que tenemos que escuchar más. Sin ustedes no hay equipo", comentó luego.



Ante las tareas de cara al futuro expresó: "Mi compromiso es con los bonaerenses. Todavía nos queda una instancia más de escucha que es en octubre".



Sobre la situación económica manifestó: "Esta devaluación va a tener impacto. Estamos preocupados. Vamos a reforzar el estado en la Provincia. Vamos a acompañar a los bonaerenses en este momento".



"El mundo también nos dio un mensaje y se expresó. Ahora tenemos que ser más responsables que nunca. Los argentinos no queremos volver a situaciones del pasado", agregó luego.



Consultado por una posible comunicación con su principal competidor, y quien la aventajó en los resultados dijo: "No hubo comunicación con Axel Kicillof. Pero si los resultados se repiten en octubre será lo primero que haga".