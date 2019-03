Por Damián Juárez

djuarez@cronica.com.ar



En una semana en que el dólar tocó los 45 pesos, el análisis de cómo afecta la situación económica a las chances electorales del oficialismo dominó la primera jornada de cumbre entre la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, y sus ministros cerca del mar, en Chapadmalal.



Este sábado será el segundo y último día de reunión. En el encuentro, el jefe de gabinete, Federico Salvai, planteó una serie de temas para lograr la reelección de la gobernadora, quien al elegir el mismo día que Mauricio Macri -tras la unificación de los comicios-, se verá afectada por una imagen presidencial golpeada por los malos números económicos.



En el entorno de Vidal creen que la gobernadora todavía sigue “resistiendo” en su imagen los embates de la economía, aunque advierten que los datos de pobreza, inflación desatada y dólar sin control también afectan sus chances. A este temario se sumó otra preocupación: un grupo de radicales que quieren hacer “rancho aparte” y renunciar a Cambiemos.



En las últimas horas mostró los dientes en este sentido el histórico Federico Storani, acompañado de Ricardo Alfonsín y el núcleo duro de la Convención radical. Si habrá separación o no, nadie lo sabe. El vice de Vidal, Daniel Salvador, de cuna radical, se apuró a aclarar que los boinas blancas que se quieren ir de Cambiemos son los menos y que la mayoría de los intendentes “bancan” a Macri.



La lupa en la oposición Vidal seguirá haciendo campaña a su estilo. Con una onda de cercanía a la gente -se evalúa cuándo vuelven los timbreos, por el momento congelados- y hablando de frente de los temas, quizás apartándose un poco del “optimismo” que a veces gana algunos despachos de la Rosada. Es por eso que Vidal dijo en las últimas horas que el gobierno se esfuerza en “enfrentar la pobreza y el desempleo con acciones concretas, dando la cara”.



Agregó que “con esas cifras que nos preocupan y nos duelen es que tenemos que demostrar que seguimos comprometidos con resolver esos problemas, con acciones concretas, no con discursos”.



Otro tema de discusión en el retiro del gobierno bonaerense es cómo viene la oposición a la que tendrá que enfrentar la gobernadora para seguir al frente de la mayor provincia del país.



Por ahora, ven un peronismo dividido, lejos de la unidad. Saben igualmente que están caminando la provincia -como ya contó “Crónica”- Axel Kicillof, Verónica Magario, Fernando Espinoza y Martín Insaurralde, y también se sumaron a la lista Fernando “Chino” Navarro y Sergio Berni, representando a distintas expresiones peronistas.



En tanto, el massismo sacó a la cancha a Jorge D´Onofrio y Marcelo Tinelli -si finalmente juega con el peronismo alternativo- también será una figura que recorra el conurbano en la búsqueda de captar votos. Pero la oposición no es la principal preocupación del equipo de Vidal.



Creen que no hay un candidato tan fuerte en sí mismo como para desbancar a la gobernadora. Aunque no comen vidrio y saben que todos los “dramas” económicos del último mes, como el aumento del desempleo y la pobreza, el alza inflacionaria y la escapada del dólar hacen aumentar la bronca de la gente en el conurbano profundo.



Esa bronca se traduce en votos que se escapan, y será muy difícil atraerlos de vuelta a Cambiemos