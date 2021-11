El presidente de YPF, Pablo González, destacó la recuperación productiva y financiera de la petrolera “en camino al autoabastecimiento energético”, y adelantó que proyectan para 2022 un incremento de la inversión del orden del 30% hasta alcanzar los US$ 3.500 millones, frente a los US$ 2.700 millones con que cerrará el corriente año.

.

. Lo estamos cumpliendo con crecimiento de producción de petróleo y gas. Estamos superando la prepandemia", dijo González esta mañana al participar en un encuentro organizado por Industriales Pymes Argentinos (IPA).(gas natural licuado) que demanda divisas necesarias para el Tesoro”, sostuvo el directivo al explicar que YPF incrementará su esfuerzo con una inversión proyectada para 2022 de US$ 3.500 millones.Dijo luego que “el camino es largo porque el pico de consumo de gas es de 173 millones de metros cúbicos (mm3) y el país produce hoy 133 mm3,”, proyecto que fue enviado al Congreso por el Gobierno nacional que cuenta con “reglas de juego claras en materia fiscal”.González destacó que “, y para eso tiene que tener una base sólida con las 5.000 pymes que actualmente trabajan con YPF”.En ese contexto, el ex vicegobernador de Santa Cruz afirmó que “en dos años YPF va a producir el 100% de lo que procesan sus tres refinerías, de donde" y se entrega a sus 1.600 estaciones de servicio.o mostrar caídas de la producción y un panorama sombrío, luego de que el año pasado tuviéramos una caída de 75% en las ventas y pérdidas por US$ 1.000 millones”, enfatizó.A ese panorama se agregó, que se pudieron reducir en US$ 600 millones, hasta el nivel existente en 2015.González precisó que “superiores a los US$ 1.000 millones, como se verá en el balance de julio-septiembre que se presentarán la semana próxima”.Respecto al balance trimestral, González aseguró que “, ya que aumentamos producción de gas y crudo y seguimos invirtiendo en energías renovables”.El titular de YPF recordó que entre 2016 y 2019 cayeron las inversiones y reservas, con, lo que marcó un “retroceso en el mercado energético nacional y el crecimiento de otras compañías, lo cual es bueno, pero no es bueno que YPF no haya crecido”.En la actualidady el resto no convencional, en los que la compañía pasó en los últimos cuatro meses de 38.000 a 57.000 barriles diarios hasta "superar los niveles de prepandemia”.También gracias al Plan GasAr se sobre cumplieron las metas de 31 millones de metros cúbicos por día (mm3) yEn otro tramo de su exposición,, de referencia para la Argentina, cerró hoy a US$ 84 por barril y a nivel interno se comercializa a US$ 60, lo que "permite cumplir con el abastecimiento sin trasladar la cotización externa".De no mediar esta política, estimó el presidente de YPF.Gonzálezun viejo reclamo de las provincias productoras por el impacto multiplicador que tendría esa actividad en las pymes regionales.

.

En ese sentido,para fortalecer a las pymes y abrir su participación., se contrate a firmas más grandes que después subcontratan a las mismas pyme; para evitar eso se trabaja con el Ministerio de Desarrollo Productivo a través del programa Ympulso”, concluyó.