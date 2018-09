El Tribunal Oral Federal 4 fijó para el 10 de octubre la audiencia de sentencia del juicio oral por la tragedia ferroviaria de Once, en la que se conocerá si el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, es condenado o absuelto por la muerte de 51 personas y más de 700 heridos.



La audiencia comenzará a las 9.30 cuando además de De Vido, Gustavo Simeonoff, ex director de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (UNIREN) y segundo acusado por esta causa, podrán hacer un último alegato antes del veredicto, que se espera que sea a las 14.30.



Con pedidos de hasta 10 años de prisión, tanto las querellas como la Fiscalía pidieron que el diputado nacional sea condenado por los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y estrago culposo seguido de muerte.



El fiscal Juan García Elorrio pidió quesea condenado a nueve años de prisión y Simeonoff a cuatro; la Oficina Anticorrupción (OA) planteó 10 años para el ex Ministro y tres años y tres meses para Simeonoff; y las querellas, que representan a los familiares de las víctimas tuvieron posturas diferentes, de entre 10 y tres años de prisión para los acusados.



Este es el segundo juicio oral por la causa Once, aunque el primero que enfrenta el diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires, luego de no haber sido incorporado en la causa anterior por la que ya fueron condenados los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, además del ex dueño de TBA, Caludio Cirigliano, y el chofer de la formación, Marcos Córdoba, entre otros acusados.



En aquella causa quedó probado que el choque fue causado por una suma de factores vinculados con la falta de inversión para el mantenimiento del Ferrocarril Sarmiento y el descuido de la seguridad con que las formaciones hacían su recorrido.



El proceso que ahora enfrentan de Vido y Simeonoff comenzó hace ya más de un año y el martes fue la última audiencia antes del veredicto que deberán dictar los jueces Pablo Bertuzzi, Guillermo Costabel y Gabriela López Iñiguez, integrantes del tribunal.