Avanza la licitación de la hidrovía: comienza la evaluación técnica de los oferentes

El proceso licitatorio para la modernización de la Vía Navegable Troncal -la principal ruta de salida de las exportaciones argentinas y una de las más importantes del mundo- alcanzó este miércoles 22 de abril un nuevo hito. Comienza la Etapa 2, instancia clave en la que se evaluarán en profundidad las capacidades técnicas y operativas de las empresas oferentes que siguen en carrera.

El Gobierno nacional confirmó que las firmas Jan de Nul NV y DEME NV, ambas de jerarquía internacional, superaron la evaluación de antecedentes y avanzan a la siguiente fase sin impugnaciones. En paralelo, se formalizó la desestimación de la oferta de DTA Engenharia, que no presentó las garantías exigidas para participar de la licitación.

Qué se evalúa en la Etapa 2

En esta fase, el foco estará puesto en el análisis del denominado "Sobre 2", que implementa un sistema de puntaje para calificar el Plan de Trabajo de cada oferente. El mecanismo sigue las recomendaciones de la UNCTAD -Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo- y se basa en las mejores prácticas internacionales para este tipo de licitaciones.

La calificación técnica evaluará aspectos críticos como la tecnología de la flota de dragas, los equipos de balizamiento, la logística de ejecución y el perfil de los profesionales que liderarán las tareas, con el objetivo de garantizar un estándar de excelencia en toda la traza.

El respaldo del sector privado

El avance del cronograma fue recibido con optimismo por el sector productivo. Entidades de peso como la Unión Industrial Argentina (UIA), la Bolsa de Comercio de Rosario, el Centro de Exportadores de Cereales, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA-CEC), la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas (CAPYM) y la Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC) destacaron el nuevo paso adelante del proceso.

Desde el sector privado subrayan que la licitación garantiza un marco de previsibilidad y competitividad que el sistema productivo venía reclamando desde hace años, y que cada etapa ha estado regida por criterios objetivos y transparentes, abiertos al escrutinio de todos los interesados.

Qué viene después

Una vez concluida la ponderación de los planes de trabajo, el proceso avanzará hacia la Etapa 3: la evaluación de la oferta económica, instancia final que determinará la adjudicación a una de las dos firmas que quedan en competencia.

El Gobierno confía en una resolución exitosa y reafirma que la modernización de la Vía Navegable Troncal representa un cambio de paradigma en la estructura de costos del comercio exterior argentino. La optimización de las tareas de dragado derivará en una baja directa de los costos logísticos, lo que permitirá a los productores argentinos acceder a mercados internacionales en condiciones más competitivas y consolidará a la hidrovía como un motor clave para las exportaciones del país.