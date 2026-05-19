La concesión de Hidrovía entra en su etapa final: avanza sin impugnaciones y con un fuerte apoyo multisectorial

El proceso de privatización de la Vía Navegable Troncal avanzó este martes hacia su tramo definitorio. La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) procedió a la apertura del Sobre N°3, que contiene las propuestas económicas de los oferentes, en el marco del proceso licitatorio impulsado por el gobierno de Javier Milei para la modernización y profundización de la hidrovía.

Tanto Jan de Nul como DEME presentaron una oferta idéntica de USD 3,80, lo que representa una reducción de 50 centavos respecto a la tarifa vigente y un ahorro del 13,5%. Ahora la ANPYN deberá evaluar el puntaje final de cada empresa en función de su desempeño técnico y la cotización económica presentada.

Un proceso sin cuestionamientos

Uno de los datos que el Gobierno destacó es que ninguno de los dos oferentes presentó impugnaciones en las instancias anteriores ni cuestionó los requerimientos del pliego licitatorio. El proceso contó además con el respaldo de las provincias, Naciones Unidas y un amplio abanico de sectores productivos y cámaras empresarias que ponderaron el diálogo institucional, la transparencia y la consistencia técnica del procedimiento.

Entre las entidades que manifestaron su apoyo figuran la Unión Industrial Argentina (UIA), el Centro de Exportadores de Cereales, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARACEC), la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas (CAPYM) y la Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC). Todas subrayaron la importancia de avanzar hacia una solución que potencie la competitividad externa de la producción argentina.

Los pasos que siguen

Concluida la evaluación económica, la ANPYN avanzará hacia la adjudicación y la firma del contrato de concesión. La inversión estimada para la concesión ronda los 10.000 millones de dólares e implica trabajos de modernización y profundización de una infraestructura que canaliza una porción significativa del comercio exterior del país.

El objetivo declarado del proceso es asegurar una tarifa competitiva para los productores argentinos, mayor previsibilidad operativa y la actualización de una vía que resulta estratégica para las exportaciones nacionales.