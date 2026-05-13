Bernabé Cantlon fue designado como presidente del Instituto Nacional de la Música

A través del Decreto 342/2026 publicado este miércoles en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo Nacional formalizó las designaciones de la nueva cúpula del Instituto Nacional de la Música (INAMU).

El documento establece que Bernabé Cantlon asumirá la presidencia del directorio con rango de Subsecretario, mientras que Dora Elena Bogarín ocupará la vicepresidencia del ente.

Alcance y jerarquía de los nombramientos

Ambas designaciones rigen de manera retroactiva a partir del 19 de abril de 2026.

Según detalla la normativa, el nuevo presidente ejercerá sus funciones por un periodo de ley. En el caso de la vicepresidenta, se especificó que su remuneración será equivalente al Nivel A - Grado 0 del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP).

"Desígnase al señor Bernabé Cantlon como Presidente del Directorio del Instituto Nacional de la Música (INAMU), con rango y jerarquía de Subsecretario", dicta el texto oficial.

El rol estratégico del INAMU

El organismo funciona como un ente público no estatal bajo la órbita de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación. Su misión principal consiste en el fomento, apoyo y preservación de la actividad musical en todo el territorio argentino.

Con estas designaciones, el Gobierno busca dar continuidad a las políticas de difusión de la música nacional, garantizando el funcionamiento administrativo y técnico de la institución encargada de promover la producción artística local.