El Gobierno detectó sobreprecios de hasta 4239% en la Agencia Nacional de Discapacidad

El Ministerio de Salud detectó sobreprecios de hasta el 4239% en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) durante el ejercicio 2025.

El documento interno, que ya fue remitido a la Justicia, analiza las irregularidades en la cadena de suministros ortopédicos bajo la gestión de Diego Spagnuolo.

Según la cartera que dirige Mario Lugones, la investigación expone "desvíos de precios injustificables y una red de conexiones societarias y familiares entre los proveedores que distorsionan los principios de libre competencia y razonabilidad del gasto público".

Brechas de mercado y comparativas de costos

El relevamiento detalla casos extremos en la adquisición de insumos básicos para la asistencia de personas con discapacidad.

En la compra de un andador, se registró una diferencia del 4239% entre el valor de referencia del mercado y el monto facturado a la Andis. Por su parte, la adquisición de sillas de ruedas presentó sobrecostos que superaron el 2000%.

El informe también compara contrataciones entre distintos organismos estatales.

El 8 de julio de 2025, la agencia adquirió un sistema de válvulas bicaval transcatéter por 425 millones de pesos, mientras que el PAMI había comprado el mismo producto en marzo por 124,2 millones de pesos.

Al respecto, el documento señala que "la gravedad de los hallazgos sugiere una vulneración de los principios de eficiencia, transparencia y economía que deben regir toda contratación pública".

Avances en la investigación judicial

La auditoría, firmada el pasado 10 de abril, fue incorporada al expediente judicial que investiga una presunta asociación ilícita.

En la causa se encuentran procesados Diego Spagnuolo, exfuncionarios y empresarios, bajo la sospecha de direccionar contratos millonarios a cambio de retribuciones ilegales que oscilarían entre el 12% y el 20% del valor adjudicado.