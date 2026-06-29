El juez Armella rechazó el pedido de detención de Martín Insaurralde y Jesica Cirio

El juez federal Luis Armella rechazó el pedido de detención de Martín Insaurralde solicitado por el fiscal Sergio Mola en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. No obstante, resolvió imponerle una serie de restricciones para garantizar su comparecencia en el expediente.

Entre las medidas dispuestas, el magistrado le prohibió salir del país al ex intendente de Lomas de Zamora, a su ex esposa Jesica Cirio, a la modelo Sofía Clerici y al resto de los imputados. Además, todos deberán permanecer dentro de un radio de 50 kilómetros de sus domicilios, salvo autorización judicial previa.

Las restricciones impuestas

La resolución también alcanza a Luciano y Rodrigo Insaurralde, así como a Gastón Barrachina y Víctor Mario Donadío. Asimismo, deberán informar al tribunal con antelación cualquier desplazamiento que implique permanecer fuera de su domicilio por más de 24 horas.

La prohibición de egreso del país ya fue comunicada a la Dirección Nacional de Migraciones para hacer efectiva la medida.

La decisión del juez se conoció luego de que la investigación cobrara impulso tras la incorporación de videos en los que se observan fajos de dólares.

Qué había pedido el fiscal

Días atrás, el fiscal Sergio Mola había solicitado la detención de Insaurralde al considerar que existía la posibilidad de que pudiera ocultar pruebas relevantes para el avance de la investigación.

En paralelo, también requirió una inspección ocular en la vivienda donde presuntamente fueron registrados los videos incorporados recientemente al expediente.