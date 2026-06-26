Sin concesiones: la Justicia le mantiene la tobillera electrónica y el control de visitas a Cristina Kirchner

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó este viernes un recurso presentado por la defensa de Cristina Kirchner y confirmó las reglas de conducta de su prisión domiciliaria.

De este modo, la expresidenta continuará utilizando el dispositivo de monitoreo electrónico, bajo el régimen vigente de autorizaciones para visitas y con restricciones horarias para acceder a la terraza de su propiedad.

La resolución fue dictada por la Sala IV del máximo tribunal penal, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky.

Por una mayoría de dos votos contra uno -con la disidencia de Borinsky-, el tribunal avaló la decisión previa del Tribunal Oral Federal 2, que ejecuta la condena a seis años de prisión por la causa Vialidad.

Los argumentos judiciales para mantener las restricciones

Los abogados defensores, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, argumentaron que la exmandataria completó un año bajo este régimen sin registrar incidentes ni fallas de conducta, sumado a que el edificio cuenta con custodia policial permanente.

Sin embargo, los magistrados Hornos y Barroetaveña sostuvieron que el correcto cumplimiento de las normas no obliga a una flexibilización automática de las condiciones de detención.

La Justicia remarcó que las limitaciones vigentes constituyen un parámetro razonable para el control de una modalidad de pena de carácter excepcional.

Respecto al sistema de visitas, el fallo ratificó que los encuentros masivos no están permitidos, manteniendo el límite de hasta tres personas por reunión, con un máximo de dos jornadas semanales.

Monitoreo tecnológico y acceso a la terraza

El tribunal desestimó el pedido de retirar la tobillera electrónica tras indicar que la legislación establece el monitoreo satelital como regla general para la prisión domiciliaria.

Los peritajes técnicos y médicos actuales no arrojaron causales excepcionales para dispensar a la condenada del uso del artefacto de control.

Finalmente, el fallo mantuvo el límite horario de dos horas diarias para el uso de la terraza en el edificio de la calle San José 1111, en el barrio porteño de Constitución.

Según la resolución, la pauta busca garantizar el esparcimiento de la ex vicepresidenta sin alterar la convivencia ni la tranquilidad de los demás copropietarios.