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¡Despedida! El cortejo fúnebre de Taty Almeida pasó por el domicilio de Cristina Kirchner

La expresidenta se despidió desde el balcón de su residencia en Constitución, donde cumple prisión domiciliaria por la causa Vialidad.

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El cortejo fúnebre que trasladó este martes los restos de Taty Almeida hacia el cementerio de Chacarita realizó una parada especial frente al edificio de la calle San José 1111

Allí, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner se asomó al balcón de su vivienda en el barrio de Constitución para brindar el último adiós a la titular de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora.

La exmandataria, visiblemente emocionada, presenció el paso de la caravana desde la ventana de su domicilio, donde se encuentra cumpliendo arresto domiciliario en el marco de la condena ratificada por la Corte Suprema en la causa conocida como Vialidad

En la estructura del balcón se exhibió un pañuelo blanco con la histórica consigna "Memoria, Verdad, Justicia".

Homenaje en redes sociales

La imposibilidad de asistir a los funerales públicos llevó a la exjefa de Estado a manifestar sus condolencias previamente a través de las plataformas digitales tras confirmarse el fallecimiento el pasado domingo.

"Luchadora incansable que honraste la vida. Hasta siempre querida Taty", había publicado Cristina Fernández de Kirchner en sus redes sociales oficiales apenas se dio a conocer el deceso de la referente de los derechos humanos, completando este martes el saludo final ante el paso del coche fúnebre.

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