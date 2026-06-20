¡EN VIVO! El Parque Lezama colmado por banderazo en apoyo a Cristina

Máximo Kirchner será el único orador en el acto que se lleva adelante este sábado en Parque Lezama.

La movilización, convocada bajo la consigna de un "banderazo" en el Día de la Bandera, tiene como objetivo respaldar a la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner a un año de ser sentenciada a la cárcel.

La cita es a partir de las 15 en el tradicional espacio público del barrio porteño de San Telmo. Desde la organización descartaron que la titular del Partido Justicialista (PJ) brinde algún tipo de mensaje, dejando la centralidad del discurso en manos del líder de La Cámpora.

A pesar de las marcadas tensiones internas que atraviesa el espacio, la convocatoria logró el consenso de diferentes sectores. Tanto el PJ bonaerense como el espacio político del gobernador Axel Kicillof replicaron la invitación en redes sociales, solicitando a los militantes asistir únicamente con banderas argentinas.

El rechazo del peronismo al fallo de la causa Vialidad

El foco central de la protesta estará puesto en la situación judicial de la expresidenta. El peronismo denuncia un esquema de persecución tras la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos dictada en la causa Vialidad.

La manifestación en el centro porteño se replicará en más de cien municipios de todo el país. Los dirigentes opositores insisten en que el proceso judicial estuvo "viciado de nulidad" y que el fallo busca sacar de la cancha electoral a la principal figura de la oposición.

Diputados y senadores de Unión por la Patria respaldan la marcha

En las horas previas al encuentro, diferentes referentes legislativos salieron a ratificar la inocencia de la exjefa de Estado. El presidente del bloque de diputados de Unión por la Patria, Germán Martínez, calificó el proceso judicial de "lamentable" y aseguró que se armó un esquema para condenar su proyecto político.

Por su parte, la senadora nacional Lucía Corpacci se sumó al reclamo y recordó la importancia simbólica de movilizarse en una fecha patria. Desde el kirchnerismo buscan que este "banderazo" funcione como una demostración de fuerza militante en un escenario político altamente polarizado.