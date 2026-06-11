Máximo Kirchner advirtió que Cristina "puede morir presa"

El diputado nacional de Unión por la Patria (UxP) Máximo Kirchner lanzó una fuerte advertencia sobre la situación de su madre, la ex mandataria Cristina Fernández de Kirchner, al asegurar públicamente que la dirigente puede "morir presa".

La declaración del legislador se produjo en el marco del primer aniversario de la efectivización de la prisión domiciliaria impuesta a la referente del peronismo por la causa Vialidad. En ese marco, el dirigente recordó que la ex vicepresidenta había contemplado esa posibilidad en varias ocasiones ante sus colaboradores más cercanos.

Al ser consultado sobre el balance de este primer año bajo régimen de reclusión, el hijo de la ex jefa de Estado evaluó el escenario actual como el resultado de una estrategia política y judicial coordinada que se construyó de manera progresiva.

Cristina Fernández de Kirchner está presa en su domicilio de San José 1111 desde el año pasado.

El referente opositor identificó el punto de inflexión de esta dinámica en el momento exacto en que la ex mandataria anunció públicamente su intención de competir electoralmente por la tercera sección de la provincia de Buenos Aires. Según su perspectiva, a partir de ese hito, los sectores judiciales avanzaron con sus resoluciones de una manera descarada y sin mediar ningún tipo de atenuante institucional.

En sus declaraciones a C5N, el conductor de La Cámpora puso especial énfasis en analizar el impacto de la detención dentro del mapa político actual. El diputado nacional destacó que, pese a las severas restricciones ambulatorias que padece la referente partidaria, los sondeos recientes la ubican en el primer o segundo lugar de las preferencias ciudadanas.

De acuerdo con el diagnóstico formulado por Kirchner, esta alta intención de voto contrasta de forma directa con la fuerte crisis de representación y el período de alta complejidad que atraviesa la dirigencia tradicional del país en términos absolutos.

La argumentación del líder parlamentario apuntó a denunciar una presunta intencionalidad proscriptiva detrás de las medidas punitivas que limitan la actividad de la ex presidenta. El legislador sostuvo que el avance de los tribunales federales busca restarle centralidad a la figura más competitiva del espacio peronista y disciplinar a las estructuras partidarias mediante el uso de herramientas penales.

Para el núcleo duro del kirchnerismo, las condiciones excepcionales impuestas en el domicilio porteño de la calle San José configuran un escenario de debilidad democrática que altera el normal funcionamiento de las instituciones públicas. Frente a este panorama judicial adverso, exigió que se reestablezcan los parámetros institucionales elementales para garantizar el correcto desarrollo del próximo cronograma electoral.

Máximo Kirchner pidió que se garantice un proceso democrático "pleno "





Por otro lado, el dirigente instó a las autoridades y a las fuerzas políticas competidoras a construir las garantías necesarias para "un proceso democrático pleno".

En ese sentido, puntualizó de forma taxativa que para alcanzar dicha normalidad es un requisito indispensable la inmediata recuperación de la libertad de su madre, anulando los efectos de la condena de primera instancia que condicionan su futuro político.