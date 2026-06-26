Piden la detención de Martín Insaurralde por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito

El fiscal federal Sergio Mola solicitó de manera formal la detención del exintendente de Lomas de Zamora y exjefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde.

El pedido se da en el marco de la causa judicial que lo investiga por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, tras sumarse nuevas evidencias al expediente en las últimas horas, debido a la difusión de una serie de videos grabados por Jésica Cirio, ex pareja y madre de su hija, que se transformaron en un elemento clave para la justicia.

La solicitud de arresto representa un giro drástico en la investigación penal y deberá ser resuelta por el juez a cargo de la causa, Luis Armella.

El origen del expediente y el escándalo del yate

La investigación penal en los tribunales federales se originó en septiembre de 2023, luego de que se difundieran imágenes del exfuncionario público a bordo de la embarcación "Bandido".

El viaje de lujo por las aguas del mar Mediterráneo se realizó junto a la modelo Sofía Clerici, un episodio que forzó la inmediata renuncia de Insaurralde a su cargo gubernamental.

Aquel escándalo político impulsó la apertura de múltiples denuncias por inconsistencias patrimoniales y transacciones de dinero no justificadas en el exterior.

Las medidas procesales pendientes de la Justicia

La fiscalía considera que existen elementos suficientes y riesgos procesales que justifican el pedido de prisión preventiva para el dirigente político. La mirada está puesta ahora en el juzgado federal, donde se evalúa el impacto de las recientes pruebas incorporadas y el avance de los peritajes financieros.

El magistrado interviniente analizará el requerimiento del Ministerio Público en el transcurso de las próximas jornadas para definir la situación procesal de los imputados.