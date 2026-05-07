La Corte Suprema de Justicia dejó firmes condenas en el narcoescándalo de Córdoba y rechazó planteos en otras causas por drogas

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firmes las condenas en la causa conocida como el "narcoescándalo" de la Policía de Córdoba, al tiempo que rechazó distintos recursos presentados en expedientes vinculados al narcotráfico en varias provincias del país.

Con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el tribunal declaró inadmisibles los planteos presentados por ex efectivos policiales acusados de integrar una estructura ilegal que armaba causas, utilizaba informantes y extorsionaba a sospechosos vinculados al narcotráfico.

El narcoescándalo de Córdoba

La investigación apuntó contra un grupo de policías de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico de Córdoba, acusados de utilizar datos falsos y agentes de identidad reservada para generar procedimientos irregulares. Según la causa, luego extorsionaban a delincuentes o familiares y se apropiaban de drogas y bienes de valor.

El caso tomó notoriedad en 2013, cuando Juan "el Francés" Viarnes, señalado como un agente encubierto ilegal, reveló las maniobras. En 2016, un tribunal oral absolvió a varios policías por asociación ilícita, aunque los condenó por incumplimiento de deberes de funcionario público y, en uno de los casos, también por extorsión.

Sin embargo, el Ministerio Público Fiscal apeló y, en 2019, la Cámara de Casación Penal revocó aquellas absoluciones y condenó a los implicados por asociación ilícita. Posteriormente, otra sala confirmó las penas en 2025 y determinó que existía una organización ilegal dentro de la fuerza.

Entre los condenados aparecen Rafael Sosa, considerado líder del grupo; Gustavo Julio González; Alfredo Damián Seine; Fabián Peralta Dáttoli y Franco Sebastián Argüello. Las condenas llegaron hasta los nueve años de prisión.

La banda de Cinco Saltos

La Corte también rechazó recursos presentados por integrantes de una banda narco que operaba en Cipolletti y que fue desbaratada en 2021 tras varios allanamientos, cuando se detuvo a cuatro hombres y una mujer.

Durante los operativos se secuestraron casi medio kilo de cocaína y más de cien dosis de LSD. El Tribunal Oral Federal de General Roca había impuesto penas de hasta cinco años de prisión y el máximo tribunal dejó firmes esas condenas.

Control en Salta

En otra resolución, la Corte rechazó el planteo presentado por la defensa de Edgar Ezequiel Flores, condenado a seis años de prisión por transporte agravado de estupefacientes.

La causa se originó tras un operativo realizado en agosto de 2025 sobre la Ruta 50, en Salta, donde efectivos policiales encontraron tres kilos de cocaína dentro de una mochila transportada en una camioneta Ford Ecosport.

El máximo tribunal entendió que no le correspondía intervenir por "falta de sentencia definitiva" en el expediente.

Operativo en Rosario

Por otra parte, Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti también rechazaron un recurso presentado por la defensa de Alexis Nicolás Abregú, condenado a seis años y cuatro meses de prisión por integrar una organización dedicada al tráfico de drogas en distintos sectores de Rosario.

Según el expediente, la banda funcionó al menos desde 2014 y estaba vinculada a tareas de fabricación, distribución y comercialización de estupefacientes.

Lo buscaban por un homicidio y lo encontraron vendiendo drogas

Finalmente, la Corte también dejó firme la condena contra Jesús Eduardo Decundo, quien había sido sentenciado a cinco años y cuatro meses de prisión por venta de drogas.

Decundo fue detenido en 2021 durante un allanamiento en el barrio Bosque Alegre, en Mar del Plata, donde se encontraron cocaína y armas de fuego.

Tiempo después, quedó implicado en el homicidio de Luis Horacio Patrone, asesinado en un complejo de monoblocks donde vivía el acusado. En nuevos procedimientos también se hallaron estupefacientes en su departamento.