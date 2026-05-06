Los bonos argentinos suben tras la mejora en la calificación crediticia de Fitch

Los bonos de la deuda pública de Argentina registran avances de hasta un 2% en el inicio de las operaciones de este miércoles.

El repunte se produce como reacción directa a la mejora en la calificación informada por la agencia Fitch Ratings, que elevó la nota de los títulos soberanos desde "CCC+" a B- con tendencia estable.

Esta actualización representa un avance en el objetivo del país de recuperar el acceso a los mercados internacionales de crédito.

El impacto en los indicadores de riesgo

Como consecuencia del incremento en la cotización de los activos, el riesgo país que elabora el banco JP Morgan cede hasta los 526 puntos.

Según expertos, se prevé que la tendencia a la baja se profundice durante el resto de la jornada operativa. En el ámbito de la renta variable, las acciones del panel MERVAL muestran un alza moderada del 0,2%, mientras que los ADRs en Nueva York operan con resultados mixtos.

Fundamentos de la mejora crediticia

La calificadora detalló que el cambio de nota responde a un progreso estructural en los saldos fiscales y externos, sumado a la acumulación de reservas de divisas. De igual manera, se valoró el avance de la agenda legislativa tras los comicios de octubre de 2025.

En su informe, la entidad señaló que el gobierno obtuvo apoyo para la reforma laboral y para un presupuesto centrado en el equilibrio fiscal hacia finales de 2026. No obstante, la agencia mantuvo una cuota de cautela sobre el escenario macroeconómico:

"A pesar de las mejoras, la posición de liquidez internacional sigue siendo baja y la economía enfrenta una alta inflación y un historial de inestabilidad", advirtió la calificadora en su comunicado oficial.